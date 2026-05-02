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El Barça, cerca del título al derrotar a Osasuna

Será campeón este domingo si el Real Madrid no gana en su visita al Espanyol

Por EFE

Mayo 02, 2026 03:55 p.m.
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Foto: AP

Foto: AP

El Barcelona venció por 1-2 a Osasuna y dio un paso firme hacia el título de liga gracias a los goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres, en un partido que se le complicó en el tramo final tras el tanto de Raúl García de Haro.

El Barcelona, que será campeón este domingo si el Real Madrid no gana en su visita al Espanyol, salió mandón, con dos ocasiones de Lewandowski y Dani Olmo, ante un Osasuna que buscó priorizar sus labores defensivas para después salir hacia la meta rival con las conducciones de Raúl Moro, titular este sábado en lugar de Víctor Muñoz, lesionado.

Con el paso de los minutos, Osasuna se fue acercando a la meta del cuadro visitante. Ante Budimir se topó con un poste después de una espectacular acción y, minutos después, Joan García intervino con las dos manos a un balón que se colaba tras un zurdazo del croata.

El choque llegó al final de la primera mitad con un conjunto navarro convencido de poder hacer daño con sus armas al líder de la liga.

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Tras el descanso, Catena salvó en el área pequeña un disparo a bocajarro de Dani Olmo que terminó en córner. Hansi Flick metió un triple cambio ofensivo, mientras que Alessio Lisci hizo lo propio con Aimar y Raúl García de Haro.

Rubén García remató de forma seca ante un Joan García que volvió a mostrarse confiado y seguro. El cuadro culé siguió remando con la posesión como bandera y un centro de mucha calidad de Rashford terminó en la cabeza de Lewandowski, quien metió la testa ganando la acción a Rosier y firmó el 0-1.

Cinco minutos después, Ferran pareció hacer la sentencia con su gol en el 86, aunque dos después fue Raúl García de Haro quien anotó de cabeza el 1-2 a centro tenso de Bretones.

Finalmente, el Barcelona aguantó con incertidumbre ante el empuje de Osasuna para llevarse tres puntos que podrían darle este domingo el título de liga.

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