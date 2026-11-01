El Bayern empata ante Borussia Dortmund

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Harry Kane no logró anotar en su primer partido desde que ganó el Balón de Oro, y el Bayern Múnich cedió un gol tardío para empatar 2-2 el sábado con el Borussia Dortmund en el Klassiker alemán.

Tras anotar 73 veces para club y selección en la temporada 2025-26, Kane tuvo inusual mal día que dejó al Bayern y Dortmund igualados en puntos en la cima de la Bundesliga.

"Es algo con lo que tienes que lidiar cuando estás en la cima, lidiar con las emociones, lidiar con todo lo que conlleva", dijo Kane. "Sentí que lo manejé bien. Por supuesto no fue el mejor día hoy, pero así es la vida, sigues adelante".

En otras partes de Europa hubo un derbi de Milán y derrotas para ambos equipos de Manchester.

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CEREMONIA PARA KANE PERO SIN GOLES

El Clásico alemán inició con un homenaje a Kane antes del saque inicial mientras mostraba el trofeo con su familia en el campo ante los vítores del público. "El apoyo que me han mostrado desde que llegué ha sido increíble", les dijo a los aficionados.

Kane estrelló un penal en el travesaño y dio al poste en otra ocasión, pero asistió en la segunda anotación del Bayern con un cabezazo que dejó a Dayot Upamecano un remate fácil. Fabio Silva anuló ese gol con el empate a los 89 minutos para el Dortmund.

También hubo preocupaciones por lesiones para el Bayern, ya que Michael Olise, Ismael Saibari y Serge Gnabry salieron todos lastimados.

El Bayern no contó con el entrenador Vincent Kompany, quien estaba descansando después de que fue dado de alta del hospital tras un colapso repentino la semana pasada.