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Del 10 al 14 de noviembre, las canchas del Club Deportivo Potosino fueron escenario del Torneo de Futbol conmemorativo por el 86 aniversario de la institución, competencia que reunió a pequeños futbolistas durante cinco jornadas de actividad, en las que el deporte y la convivencia fueron protagonistas.

A lo largo del certamen se disputaron diversos encuentros en los que los participantes demostraron sus habilidades, entusiasmo y espíritu deportivo, además de compartir experiencias dentro y fuera de la cancha, en un ambiente de compañerismo y sana competencia.

Como resultado de la competencia, el equipo CDP obtuvo el primer lugar de la categoría 2020-2021, también la escuadra campeón A.F. Peñarol categoría 2018-2019. por lo que recibió el reconocimiento como conjunto campeón. La institución felicitó a los pequeños integrantes del equipo por su esfuerzo, dedicación y participación durante el torneo.

Para la organización del evento se reconoció el trabajo de la Comisión de Futbol, presidida por Claudio Valle, así como la labor de los entrenadores Rafael, Tania y Omar, quienes participaron en el desarrollo de la actividad y en la formación deportiva de los niños. También se agradeció el respaldo del Consejo de Administración, encabezado por el ingeniero Vicente Ruíz Rodríguez.

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Con este torneo, el Club Deportivo Potosino incorporó una actividad más a los festejos por sus 86 años de historia, además de mantener sus espacios para el desarrollo del futbol infantil. La institución también reconoció la participación de los equipos, jugadores y familias que contribuyeron a la realización de esta competencia.