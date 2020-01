El COM desconoce sentencia a Antonio Lozano

La situación de Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) y quien fue sentenciado por peculado, es incierta, al menos para el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra.

"No conozco la sentencia. Es por eso que no puedo hacer algún comentario al respecto", sostuvo en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes, al cuestionársele si reconocía a Lozano como el dirigente del atletismo nacional.

Lozano fue sentenciado por peculado el miércoles pasado por el juez séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales. La sentencia fue dada a conocer por Ana Gabriela Guevara, la directora de la Conade, quien celebró el veredicto y dijo que había esperado ocho años por la resolución.

Según la exvelocista, el presidente de la FMAA fue Inhabilitado por el tiempo que dure la sentencia y tendría que ser destituido del cargo que ostenta en la federación. Lozano y Guevara sostienen rencillas desde hace años y ésta se agravó ahora que entró a la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

"Hasta el martes conoceré la sentencia. Cuando pueda verla y leerla, entonces sí, podré dar una postura del COM al respecto. Aunque, es un hecho que esa disputa legal tomará tiempo. Seguramente Lozano apelará la sentencia", sostuvo.

El presidente de la FMAA fue sentenciado por malversación de fondos públicos, cuando le depositaron cerca de 2.3 millones de pesos para la compra de suplementos alimenticios. Sin embargo, Lozano habría comprobado los gastos con facturas que correspondían a empresas que dejaron de funcionar desde hace años.