El conmovedor mensaje de despedida del hermano de Maradona

Las reacciones hacia la muerte de Diego Armando Maradona continúan. En esta ocasión el hermano menor del "Pelusa", Raúl "Lalo" Maradona publicó en redes sociales una emotiva carta en la que admite que nunca se imaginó tanta tristeza junta.

"Hermano querido. Conquistador de sueños. Pelu!! Jamás iba a imaginar tanta tristeza junta. Me llevaste de la mano de chiquito, me enseñaste a creer que nada es imposible.

Tu familia siempre va a estar abrazada a vos y tus hijas son puro amor y coraje. Te pido que abraces a mamá y papá y no los sueltes. Qué digo de soltar, si jamás nos soltaste. Creía que los duelos se tratan de soltar, pero a vos no te suelta nadie. TE AMO HOY Y SIEMPRE".

"Lalo" Maradona, fue uno de los familiares que visitó a Diego durante su intervención quirúrgica por un hematoma subdural en la cabeza en la Clínica Olivos y también acompañarlo durante su rehabilitación en el sanatorio y en la casa ubicada en Tigre.