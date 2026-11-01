El DT Diego Mejía no baja los brazos

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La ilusión de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026 se complica para el Atlético de San Luis, luego de caer por marcador de 1-0 ante los Rojinegros del Atlas en el estadio Libertad Financiera. Tras la derrota del pasado viernes, el conjunto potosino quedó prácticamente eliminado de la contienda por un lugar en la fase final, aunque su director técnico, Diego Mejía, aseguró que el equipo mantendrá la lucha durante las dos jornadas restantes del campeonato.

En conferencia de prensa, el estratega mexicano consideró que sus dirigidos cumplieron con el plan de juego y mantuvieron el control del encuentro, pero reconoció que faltó contundencia frente al arco rival. "Creo que intentamos hasta el final, me parecía que no teníamos que romper el partido desde antes. Si bien controlamos el partido en todo momento, honestamente el gol viene de una genialidad. El equipo creó sus chances", expresó Mejía, quien también destacó las intervenciones del guardameta Camilo Vargas, al señalar que fue factor en cuatro oportunidades claras del Atlético.

El entrenador manifestó su satisfacción por el esfuerzo de sus jugadores, pese a que no consiguieron reflejar sus oportunidades en el marcador. Asimismo, sostuvo que el equipo debe mantener su identidad futbolística y evitar modificaciones innecesarias en su propuesta ofensiva. "Somos un equipo que genera muchísimas oportunidades de gol por partido. No hay que mover nada, simplemente tenemos que ser humildes, tenemos que entender que hoy no estuvimos finos frente a la portería. Tenemos que seguir siendo nosotros, seguir creando oportunidades, controlar el juego y el ritmo", afirmó.

Con dos partidos por disputar, Mejía insistió en que el Atlético de San Luis no renunciará a la posibilidad de alcanzar la clasificación, aunque el margen de error es cada vez menor. El técnico también hizo un llamado a la afición para respaldar al equipo en su próximo compromiso ante FC Juárez, al considerar que su apoyo será fundamental en la recta final. "Este equipo no va a bajar los brazos, va a luchar en todo momento; son dos finales y estamos con mucho compromiso de poder ganar y poder hacer la hazaña", concluyó.

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