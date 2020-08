El empate de Cruz Azul no fue suerte, afirma Siboldi

La anotación del Cruz Azul, para empatar con dramatismo al Puebla (1-1) en el último minuto, no fue obra de la casualidad ni de la suerte, según el estratega Robert Dante Siboldi, quien defendió el accionar de los suyos en la visita al estadio Cuauhtémoc.

"No creo en la suerte, el equipo trabajó desde el primer minuto, proponemos y siempre buscamos el campo rival, es lo que queremos: tener protagonismo, ser los que tengan el balón. Se hizo todo lo posible, el arquero (Vikonis) atajó bien y defendieron bien, hay que recordar que bajo lluvia es complicado, resbaladizo, hoy no se podía circular, no es excusa pero sí una circunstancia", expresó Siboldi en videoconferencia tras su cita de la Jornada 2 del Guard1anes 2020.

De igual modo, el técnico cementero descartó que sus pupilos estén golpeados por el tema extra cancha de la entidad cementera, debido a la investigación de las autoridades fiscales contra "Billy" Álvarez, presidente del club y director de la Cooperativa.

"Mostramos lo mismo que venimos haciendo, dedicarnos a lo nuestro, prepararnos y dar el máximo. Es mejorar cada partido, estamos enfocados y es la forma en que podemos transmitir confianza y seguridad, no bajar los brazos", dijo Siboldi respecto a la preparación mental a la que sometió al equipo.

Finalmente, si el dramatismo de esta noche será un sello de la Máquina en Guardianes 2020, el timonel uruguayo mencionó que "somos el equipo que se entrega, pasional y no da balón por perdido, talento tiene y le vamos a pelear así a cualquier rival, con mística ganadora y entrega importante. Hay más para dar, cada vez será mejor, realmente después del parón el trabajo individual en cuarentena sirvió mucho, cambiamos entrenamientos por partidos (de pretemporada), sirvió para tomar ritmo".