El fútbol en México podría regresar a puerta cerrada: Ssa

La Liga del fútbol mexicano, que primero detuvo su calendario y luego optó por cancelar el torneo Clausura 2020 por la pandemia de la COVID-19, podría regresar a la actividad con partidos a puerta cerrada, como ocurre en la Bundesliga alemana, explicó este lunes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell.



"En este momento hay semáforo rojo y no podría haber, de modo alguno, juegos (partidos) a puertas abiertas, no podrían tener público", dijo López-Gatell en conferencia de prensa



Agregó que lo más probable que podría darse en México sería "un esquema como otras ligas de fútbol y otras ligas deportivas en el mundo que empiezan con escenarios a puertas cerradas".



"El riesgo es menor dado que, aunque hay interacción de jugadores, esa interacción es menos densa de lo que puede pasar con el público", precisó.



López-Gatell aprovechó para agradecer la colaboración de la Liga MX durante la pandemia y destacó la decisión que tomaron de cancelar de manera anticipada el Clausura 2020.



Dijo que "conforme se acerca al momento de la nueva normalidad y está instalado el mecanismo del semáforo, los funcionarios u oficiales de la liga han estado proactivos buscando cómo adaptar protocolos técnicos".



Explicó que para la Liga MX "es de especial interés en la medida en que en este momento no hay juegos y no existe posibilidad de que haya juegos con público, que ellos puedan cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria para su personal".



Recordó que en algunos equipos mexicanos ha habido contagios esporádicos, "pero se ha logrado contener los brotes" y agregó que al igual que otras empresas en México el fútbol se está preparando para presentar sus protocolos de actuación.



Sobre una posible fecha para el regreso del fútbol profesional en México, López-Gatell contó que esta tarde el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, se reunió con directivos de la Liga mexicana para revisar protocolos técnicos.



"Vamos a ver qué propusieron sobre posibles fechas, no conozco detalles de lo que se haya propuesto, pero vamos a ver qué fechas proponen en el contexto del semáforo rojo", apuntó.



Este lunes, el técnico de las Chivas del Guadalajara, el mexicano Luis Fernando Tena, dio a conocer, de manera accidental, la fecha de arranque del Apertura 2020.



"Lo que sabemos es que el torneo inicia el 17 de julio, es decir, faltan seis semanas, ojalá que así sea, hoy hubo junta con las autoridades del Gobierno mexicano", declaró el entrenador en conferencia de prensa virtual.



México superó este lunes los 120.000 contagios y los 14.000 decesos por la COVID-19 con el reporte de 2.999 nuevos casos y 354 fallecimientos, informaron las autoridades sanitarias del país.



El Gobierno mexicano dio inicio el pasado 1 de junio a la llamada "nueva normalidad" a pesar de que no se ha superado el pico de la pandemia en el país y ahora las actividades se rigen por un semáforo de cuatro colores según el grado de gravedad de la epidemia en cada estado.



El resultado de esta denominada "nueva normalidad" es que cada semana el Gobierno federal actualiza un semáforo de cuatro colores según el grado de gravedad de la epidemia en cada estado. A partir de este semáforo, los gobernadores deben diseñar un plan de reapertura de las actividades económicas y del espacio público.