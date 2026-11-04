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El Inter de Milán golea al Feyenoord

Por Agencias

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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El Inter de Milán golea al Feyenoord
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      El Inter de Milán sanó sus heridas europeas tras imponerse con autoridad por 0-3 en su visita al Feyenoord, un resultado vital para no distanciarse en la Liga de Campeones y sacudirse la crisis generada tras perder el liderato y el invicto en el derbi ante el Milan.

      El conjunto dirigido por Cristian Chivu arrastraba serios problemas para abrir los partidos temprano esta temporada, una debilidad agravada por la sensible baja por lesión de Lautaro Martínez. Sin embargo, la apuesta por la dupla ofensiva conformada por Marcus Thuram y Pio Esposito dio frutos inmediatos para mitigar la ausencia del capitán argentino.

      El encargado de romper el hielo fue el defensor alemán Yann Bisseck, quien se reivindicó de sus recientes errores con una genialidad individual al minuto 8: recibió en la frontal, firmó un reverso ante su marcador y batió al guardameta con un potente zurdazo.

      Aunque el Feyenoord dominó la posesión en la primera mitad, careció de profundidad. El Inter, mucho más efectivo, amplió la ventaja al minuto 34 gracias a Pio Esposito, quien cazó un rebote de cabeza tras un centro de Djed Spence.

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      En el complemento, el control interista se consolidó y Piotr Zielinski selló la goleada al 54 con otro remate desde la frontal, en un duelo que incluso sufrió una breve interrupción por el lanzamiento de bengalas antes del pitazo final.

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