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México.- La esperanza llegó hasta el último minuto, pero no fue suficiente. Santos Laguna quedó eliminado de la Liguilla del Apertura 2026 tras caer 1-2 ante el Club León en el Estadio Corona, resultado con el que La Fiera aseguró su boleto a la Fiesta Grande gracias a una anotación en el minuto 89.

El partido comenzó con intensidad y apenas al minuto 9 el arquero local, Carlos Acevedo, salvó su portería con una doble atajada ante los disparos de Fernando Beltrán. Sin embargo, al minuto 36, el panorama se complicó para los Guerreros cuando Emanuel Echeverría intentó controlar un centro raso y terminó empujando el balón en su propia puerta. Antes del descanso, la situación empeoró con la expulsión directa de Kevin Palacios por darle un cabezazo a Luis Valadez.

Pese a jugar en inferioridad numérica, Santos mostró carácter en el complemento y encontró el empate 1-1 por conducto de Ramiro Sordo, quien definió tras un centro de Mauricio Cuevas. Aunque los laguneros insistieron, carecieron de contundencia. Tras un aviso de Ismael Díaz que se estrelló en el poste, el propio atacante esmeralda sentenció el encuentro al minuto 89 con un disparo desde fuera del área, acabando con el sueño verdiblanco.