El mal recuerdo de Tomás Boy en Cruz Azul

El Guadalajara es el décimo equipo (sin contar regresos) que dirige Tomás Boy. Antes de llegar al Rebaño, el Jefe entrenó al Cruz Azul, donde los aficionados prefieren olvidar que alguna vez pasó por La Noria.

En 44 duelos dirigidos, entre Liga y Copa MX, el timonel ganó 15, empató 18 y perdió 11 (68 goles a favor y 55 en contra).

Boy firmó contrato con La Máquina en octubre del 2015 y un año después salió por la puerta de atrás del estadio Azul, despedido por una derrota (1-2) frente al Puebla.

Hace unos días, en conferencia de prensa, el Jefe recordó su tiempo como técnico celeste y culpó a la directiva, en ese entonces encabezada por Eduardo de la Torre, de no respaldarlo con buenos jugadores.

"En Cruz Azul no tuve plantilla, fui el único entrenador que no le contrataron jugadores", comentó Boy. "No como a [Pedro] Caixinha, que le contrataron siete [refuerzos] que pidió. No es queja, sólo es un hecho". Tomás remató con "no tuve oportunidad de buscar el campeonato".

Sin embargo, al Jefe se le olvidó que Enzo Rico, Francisco Silva, Jonathan Cristaldo, Julian Velázquez, Jesús García y Adrián Aldrete llegaron cuando él estaba al mando.