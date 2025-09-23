logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El mexicano Santiago Giménez anota gol crucial en la Copa de Italia

Tras varios partidos en blanco, Santiago Giménez vuelve a brillar con un gol que marca la diferencia para el Milán

Por El Universal

Septiembre 23, 2025 03:00 p.m.
A
El mexicano Santiago Giménez anota gol crucial en la Copa de Italia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La sequía ha terminado. El mexicano Santiago Giménez convirtió su primer gol de la temporada con el Milán, este martes frente al Lecce en la Copa de Italia.

Después de cinco partidos en blanco, el goleador tricolor hizo su primer tanto al minuto 20 del encuentro en San Siro.

"El Bebote" entró al área chica para empujar un centro del italiano Davide Bartesaghi y abrir el marcador en el encuentro de la segunda ronda del torneo copero. El festejo fue efusividad total; la urgencia del gol aquejaba a Santi.

Su último gol oficial con los Rossoneros fue el 9 de mayo en la Serie A frente al Bologna. Desde entonces, sólo había colaborado con una asistencia (Bari) y un gol en la pretemporada (Leeds United).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con la Selección Mexicana también convirtió en la pasada Fecha FIFA, en el empate (2-2) tricolor ante Corea del Sur; golazo en la recta final del encuentro, luego de entrar de cambio al minuto 69.

El siguiente compromiso del Milán será el domingo, también como locales frente al Napoli de la Serie A.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El mexicano Santiago Giménez anota gol crucial en la Copa de Italia
El mexicano Santiago Giménez anota gol crucial en la Copa de Italia

El mexicano Santiago Giménez anota gol crucial en la Copa de Italia

SLP

El Universal

Tras varios partidos en blanco, Santiago Giménez vuelve a brillar con un gol que marca la diferencia para el Milán

Chicharito es baja para juego ante Necaxa
Chicharito es baja para juego ante Necaxa

"Chicharito" es baja para juego ante Necaxa

SLP

El Universal

Habría recibido un golpe que le impediría ser elegible

Liga MX: Horario y canales de los partidos del martes
Liga MX: Horario y canales de los partidos del martes

Liga MX: Horario y canales de los partidos del martes

SLP

El Universal

Destacan el Chivas vs Necaxa y FC Juárez vs Pumas

Sufrida victoria del Napoli sobre Pisa
Sufrida victoria del Napoli sobre Pisa

Sufrida victoria del Napoli sobre Pisa

SLP

AP