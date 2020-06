El Napoli prestaría al "Chucky" Lozano, gratis

A pesar de que ya ha visto más acción en el campo de juego, el Napoli no ve mucho futuro en su relación con Hirving Lozano.

Por eso piensan prestarlo.

El portal "areanapoli", asegura que el presidente Aurelio De Laurentiis ha dado instrucciones al director deportivo Cristiano Giuntoli de buscar que el mexicano se vaya del equipo a tener más minutos, y si no pueden recuperar de inmediato la inversión de cerca de 45 millones de dólares por la devaluación, se dé a préstamo gratuito, sin cobrará nada, eso sí, el club que lo quiera deberá hacerse cargo del sueldo que no es nada bajo...

Según el portal el equipo que quiera al mexicano deberá pagarle 4.4 millones de dólares el primer año y 6.5 el siguiente.

Tres clubes ingleses, Everton, West Ham United y Newcastle se han acercado al Napoli para ver si pueden hacerse de los servicios del "Chucky", pero a lo más que han llegado en sus ofertas es a 22 millones de dólares y la directiva ha dicho que no, en ese caso, mejor a préstamo.

Al hacerlo efectivo, Napoli pediría el costo salarial por un año (4 millones netos, equivalentes a 6.08 brutos en esta temporada y 5.08 en la próxima), con una cláusula de crecimiento para esperar recaudar una cifra mayor si el mexicano sube su nivel en otro lugar.