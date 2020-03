"El Piojo" Herrera se vuelve a pelear con Faitelson

Miguel Herrera, técnico del Club América, desmintió un polémico tuit del comentarista de televisión David Faitelson, respecto al futbolista Renato Ibarra; las críticas contra el comunicador no se hicieron esperar.

"Miguel Herrera: ¿El Club América va a apoyar y proteger a un golpeador de mujeres que fue a prisión acusado de feminicidio? Dime, por favor, @MiguelHerreraDT que no es verdad...".

"El Piojo", desde su aislamiento por la contingencia de coronavirus Covid-19, reiteró su postura respecto al futbolista ecuatoriano, quien libró los cargos de "tentativas de feminicidio y de aborto", mas no el de "violencia familiar", luego de una riña en la que presuntamente agredió a su pareja —con embarazo de 10 semanas— y a la hermana de ésta.

"David, como siempre dando la nota de algo que no existe. Por favor, ¿quién dijo eso? Si oíste la entrevista se preguntó que si seguiría en el América y contesté muy claro que la directiva nos dio instrucciones de que estaba separado del plantel y hasta ahí, yo no sé qué va a pasar", escribió el estratega azulcrema en la red social.

De inmediato, las reacciones de los usuarios reventaron a Faitelson.

Los que es un hecho es que Ibarra no tiene lugar en la institución, incluso no tiene permiso de presentarse en las instalaciones del Nido de Coapa, aunque contractualmente sigue ligado y la directiva azulcrema ya empezó a trabajar para venderlo cuando termine su proceso con la justicia mexicana, en cinco meses.