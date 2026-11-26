El PSG abandona el liderato ante Roma
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En un partido espeso y superado en gran parte por la Roma, el París Saint-Germain cedió un inesperado empate 2-2 en el Parque de los Príncipes que le cuesta el liderato en solitario de la fase liga de la Champions, ahora en manos del Real Madrid. El conjunto italiano, ordenado y presionante bajo el sello de Gian Piero Gasperini, frenó en seco la racha de doce victorias seguidas del equipo de Luis Enrique, que afrontó el duelo sin los lesionados Kvaratskhelia y Doué.
La Roma golpeó primero a los cinco minutos tras una pérdida de Akliouche que Matías Soulé convirtió en asistencia para que Mario Hermoso batiera a Safonov. El PSG logró igualar a la media hora mediante un córner lanzado por Senny Mayulu que Ilya Zabarnyi remató en el primer palo. Pese a los apuros generados por la presión visitante y las ocasiones de Ndicka y Pisili, los locales remontaron en el complemento gracias a un penalti sobre Hakimi transformado por Ousmane Dembélé.
Sin embargo, el cuadro francés no sentenció y lo pagó en el último cuarto de hora. Tras una jugada de Donyell Malen y un disparo de Soulé, el VAR advirtió una mano de Vitinha que el propio Malen cambió por el 2-2 definitivo. En el cierre, el meta Mile Svilar salvó con el pie un remate de Dembélé para sellar la repartición de puntos.
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