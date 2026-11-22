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Contrariado por la preocupante lesión en la rodilla derecha de Désiré Doué, el París Saint-Germain sumó su octava victoria seguida en la Ligue 1 —duodécima en todas las competiciones— al imponerse al Niza (2-3) y afianzarse en el liderato.

El cuadro de Luis Enrique, que dejó de inicio en el banquillo a Ousmane Dembélé, Vitinha y Ferran Torres, remontó en apenas dos minutos ante uno de los rivales más en forma del torneo. El Niza se adelantó al minuto ocho mediante una contra culminada por Mohamed Amoura tras un centro de Jonathan Clauss. Sin embargo, pasada la media hora, el VAR detectó una mano de Xavier Mandza que Senny Mayulu transformó de penalti. Acto seguido, una recuperación de Maghnes Akliouche derivó en una transición rápida de Fabián Ruiz y Achraf Hakimi para que Doué empujara el 1-2.

La nota amarga llegó al borde del descanso, cuando el atacante francés hizo un mal gesto con la pierna derecha y abandonó el campo en camilla. En el tramo final, su sustituto, Ferran Torres, anotó el tercero a la media vuelta, un tanto decisivo antes de que Ali Abdi recortara distancias en el minuto 95 sin tiempo para más.