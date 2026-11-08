El Real Madrid golea al Valencia

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VALENCIA.- Federico Valverde abrió el marcador en el primer tiempo y Kylian Mbappé cerró la cuenta en el segundo para que el Real Madrid se impusiera el sábado por una goleada de 3-0 en su visita al Valencia de Javier Aguirre, con lo cual alcanzó provisionalmente en puntos al Barcelona, líder de La Liga española.

Los dirigidos por José Mourinho no tuvieron mayores complicaciones para conseguir el triunfo en Mestalla y llegar a 30 unidades, las mismas que el Barcelona y el Atlético de Madrid, que chocan este domingo en el Estadio Metropolitano de la capital española.

Tras una ceremonia previa al partido, en la que se rindió homenaje al fallecido futbolista Jesús de Miguel, el conjunto blanco puso manos a la obra. El uruguayo Valverde aprovechó un rebote en un tiro libre para darles la ventaja a los 28 minutos.

El gol dio al traste con el orden defensivo que caracteriza el funcionamiento de los equipos del mexicano Aguirre, quien tomó las riendas del equipo Che recién en septiembre. Una pérdida de balón derivó en el 2-0, obra de Arda Güler, a los 36.

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Mbappé hizo el 3-0 a los 75, cuatro minutos antes de que las esperanzas del anfitrión quedaran sepultadas definitivamente con la tarjeta roja directa a José Luis Gayá, quien cortó un avance peligroso del propio astro francés.

El conjunto blanco quedó atisbando la cima de cara al parón de la próxima semana por la Fecha FIFA.

En otros duelos, Racing de Santander se impuso 2-1 en su visita a Málaga; Espanyol igualó sin goles frente a Deportivo La Coruña, y Osasuna empató 1-1 ante el Athletic Bilbao.