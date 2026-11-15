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El RG2 celebrará su tricampeonato en SLP

Por Romario Ventura

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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El RG2 celebrará su tricampeonato en SLP
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      Las charreadas nocturnas regresarán al Lienzo "Hermoso Cariño" el próximo viernes 27 de noviembre, con una presentación especial del equipo RG2, que celebrará junto a su afición el reciente campeonato obtenido en el LXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro "Andrés Nito Aceves". La escuadra potosina llegará como tricampeona nacional para protagonizar una velada de fiesta y tradición.

      El llamado "Tsunami Verde" se presentará con todas sus estrellas para enfrentar a Hierro Santo de Campeche, equipo al que venció en la final del campeonato nacional, además de Villa Oro de Querétaro, otra de las agrupaciones que tuvo un papel destacado en la competencia. El cartel reunirá así a tres equipos protagonistas de la charrería nacional.

      La afición podrá disfrutar de la emoción de las nueve suertes del deporte mexicano, en una competencia que promete reunir a exponentes de alto nivel y ofrecer un espectáculo para las familias potosinas. La celebración también servirá como marco para que RG2 comparta con su público el logro de una nueva corona nacional.

      Como parte del programa musical, se contará con la presentación de Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho y Grupo Bohemio, agrupaciones que amenizarán la velada y complementarán la actividad deportiva con música en vivo.

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      Además, como parte de las promociones habituales del Lienzo "Hermoso Cariño", las mujeres tendrán acceso gratuito al evento siempre que ingresen antes de las 18:00 horas. De esta manera, la charreada nocturna del 27 de noviembre combinará competencia, música y celebración en torno al tricampeonato de RG2.

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