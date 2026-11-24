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México.- Impulsada por la confianza que dejó su debut triunfal en la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar, la Selección Mexicana afrontará este martes una de sus pruebas más exigentes de la fase de grupos al enfrentarse a Camerún, un rival de tradición y fortaleza física que buscará mantenerse con vida en el torneo juvenil.

Tras sumar tres puntos ante Rumania y arrancar con paso firme en el Grupo K, el equipo dirigido por Jürgen Castañeda intentará dar otro golpe de autoridad y acercarse a los dieciseisavos de final del certamen.

Del otro lado, estará una selección camerunesa obligada a reaccionar luego de su derrota en la jornada inaugural ante Venezuela. Saben que no tienen espacio para más errores.

Para el estratega nacional, la clave estará en imponer las condiciones del partido con la posesión del balón y evitar que el encuentro se convierta en una batalla física, terreno en el que los africanos suelen marcar diferencias gracias a su potencia y velocidad.

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"Tenemos la ilusión de siempre, de que el equipo tenga un buen día y realice lo que entrenamos. Camerún es un equipo dinámico que tiene jugadores en varios clubes importantes. Tenemos que sacar el juego de la parte física y llevarlo al aspecto en el que dominamos, que es tener la pelota", señaló Castañeda.

El entrenador mexicano también se mostró satisfecho por la imagen que dejó su equipo en la presentación mundialista, aunque pidió mantener la calma, recordando que apenas se ha disputado un partido y que el objetivo principal sigue siendo pelear por el título de la categoría.