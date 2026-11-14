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El vendaval Xavi acerca a Países Bajos a cuartos

Por AP

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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El vendaval Xavi acerca a Países Bajos a cuartos
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      Países Bajos arrolló el viernes a Grecia 7-0 en una victoria contundente en la Liga de Naciones para mantenerse invicto bajo el nuevo entrenador Xavi, mientras que la Alemania de Jürgen Klopp se impuso con comodidad 3-1 a Serbia.

      Eso deja preparado ahora un duelo decisivo entre los dos entrenadores de renombre por el primer puesto de su grupo.

      Tijjani Reijnders anotó un triplete y Jurrien Timber marcó dos goles en una victoria desatada de Países Bajos, que ya ganaba 5-0 al descanso e igualó la mayor goleada en los ocho años de historia de la Liga de Naciones.

      Sonriente y levantando tres dedos, Reijnders celebró un triplete que llegó tras una serie de jugadas colectivas fluidas para destrozar la defensa griega en Ámsterdam.

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      Crysencio Summerville puso en marcha a Países Bajos con el 1-0 en el minuto seis, antes de que Reijnders marcara tres goles en un lapso de 21 minutos; Timber añadió dos más y Donyell Malen hizo el séptimo.

      Países Bajos se une a Inglaterra, Alemania y Finlandia como el cuarto equipo en ganar un partido de la Liga de Naciones por siete goles. 

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