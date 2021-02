Empate contra Pumas es positivo para el Atlas, asegura Diego Cocca

Positivo por sacar su primer punto en el Guardianes 2021, el entrenador del Atlas, Diego Cocca, explicó que a su equipo sólo le falta una cosa, pero muy importante: el gol. En cuatro partidos del certamen, los rojinegros tienen cero anotaciones, una crisis que los tiene al fondo de la tabla.

"No es fácil jugar en estos momentos y la manera de revertir las situaciones es con la cara y actitud, lo que hicieron hoy mis jugadores. No tengo dudas que existe un compromiso muy grande", comentó el sudamericano.

"La parte de hacer goles no está funcionando", dijo el timonel de los Zorros. "La actitud de hoy fue para ganar". El empate, eso sí, le dio "fuerzas" para trabajar a tope a partir del martes, cuando el Atlas reporte a entrenar y preparar el cotejo del sábado, ante su "hermano", el Santos.