En Pumas mantienen los pies en la tierra

Los Pumas ya cambiaron de página. El histórico triunfo sobre el América en los cuartos de final quedará guardado por siempre en la memoria de los universitarios, pero ahora ya piensan en el Atlas.

Universidad y Rojinegros definirán el domingo al segundo finalista del Apertura 2021, pero antes piensan en el encuentro de ida del próximo jueves.

"Estamos muy felices, pero con los pies en la tierra sabiendo que el partido del América ya pasó y el más importante es el que sigue; sabemos que Atlas es muy fuerte y regular. Vamos a salir con todo el jueves en casa aprovechando la localía para sacar una victoria", declaró Alan Mozo.

Para el defensor, jugador del partido el pasado sábado ante las Águilas, acepta la presión y quiere representar al cuadro capitalino como tal.

"Siempre hay presión, somos uno de los cuatro más grandes de México. Pumas es enorme y tenemos que representarlos como tal. No pensamos en el campeonato todavía, estamos para pelearlo, pero nuestra mentalidad está fija en el juego del jueves", aseveró.

"Aquí todo puede pasar, nos daban por muertos y ahora resulta que nos va muy bien. Los dos llegamos motivados, ellos por su historia y nosotros por lo que hemos pasado. Es algo muy increíble lo de nosotros; no cualquiera se levanta después de lo que pasamos. Estamos muy contentos de disputar una semifinal más".

Para Sebastián Saucedo, la presión se ha ido del club auriazul. Hoy todo es alegría, aunque pide seguir con la misma humildad.

"Tenemos que seguir disfrutando como lo hemos hecho, presión había cuando no ganábamos, cuando no había goles, pero hay que seguir con los pies en la tierra. No hemos logrado nada y queremos pelear otro campeonato", declaró el volante de los felinos.