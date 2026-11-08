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Endiablada goleada al Monterrey

Por El Universal

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Endiablada goleada al Monterrey
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      TOLUCA.- De la mano de Antonio Mohamed y Paulinho, los Diablos Rojos demuestran que están listos para la Liguilla, en la que aseguraron su lugar luego de golear (4-0) al Monterrey.

      Desde los primeros minutos, el Toluca se volcó al frente y encontró recompensa al 8´. Tras un pase de Brian García, Nicolás Castro recibió el balón en los límites del área y sacó un derechazo para mandar la pelota al fondo.

      El Monterrey lucía titubeante y el diablo aprovechó las dudas. Nuevamente, Castro tomó el balón por la banda derecha, encaró a los defensores y filtró un pase, tras el movimiento de Paulinho. El delantero portugués quedó mano a mano frente a Esteban Andrada y, con un ligero toque, bombeó el esférico para marcar el segundo tanto (23´).

      El Toluca no bajó el ritmo y Helinho sacó la magia. El brasileño habilitó de taquito a Paulinho, quien volvió a quedar frente al guardameta y firmó el tercer tanto del encuentro, al minuto 51.

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      La desesperación se apoderó de los regiomontanos y Carlos Salcedo perdió la cabeza al 61´. El defensor realizó una barrida imprudente sobre Helinho, que le costó la tarjeta roja.

      Con superioridad numérica, los Diablos Rojos aprovecharon los espacios y Jesús Gallardo aplicó la "ley del ex" para marcar el cuarto gol de la noche, muy cerca del final.

      Toluca está de vuelta y mete miedo.

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