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MADRID.- El delantero del Real Madrid Endrick no fue incluido en la convocatoria para el partido de la Liga de Campeones contra el PSV Eindhoven el martes debido a una lesión muscular.

El club español informó el lunes que a Endrick le diagnosticaron una lesión en el músculo aductor de la pierna izquierda. No se especificó un plazo para su recuperación, limitándose a decir que está "pendiente de evolución".

El internacional brasileño no ha sido titular habitual esta temporada bajo las órdenes del entrenador José Mourinho. Entró desde el banquillo a los 71 minutos de la victoria 2-1 del Madrid, dándole la vuelta al ras remontar, ante el Celta de Vigo en la liga española el sábado.

No estaba claro si se lesionó en el partido contra el Celta.

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Endrick ha disputado otros siete partidos con el club esta temporada y ha marcado una vez, en la victoria 4-3 sobre la Roma en octubre en la Liga de Campeones.

También ha anotado una vez con la selección de Brasil esta temporada.

El defensor Denzel Dumfries también se entrenó por separado el lunes, pero fue incluido en la convocatoria para el partido contra el PSV en el estadio Santiago Bernabéu.

El Madrid ha ganado sus primeros cuatro partidos en la fase de liga de la Liga de Campeones y es segundo en la tabla.