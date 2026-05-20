Equipo de novatos de la NBA: Flagg, Knueppel, Edgecombe, Harper y Coward

NUEVA YORK (AP) — Cooper Flagg, de Dallas; Kon Knueppel, de Charlotte; y VJ Edgecombe, de Filadelfia, fueron selecciones unánimes del primer equipo para la escuadra de los Mejores Novatos de la NBA, que se dio a conocer la noche del miércoles.

También integran el primer equipo All-Rookie Dylan Harper, de San Antonio, y Cedric Coward, de Memphis. Harper además apareció en las 100 boletas, con 93 selecciones para el primer equipo y siete votos para el segundo.

Esos cinco jugadores también fueron los únicos que recibieron votos en la votación al Novato del Año, en la que Flagg superó por poco a Knueppel para llevarse los máximos honores.

El segundo equipo All-Rookie incluyó a Jeremiah Fears y Derik Queen, de Nueva Orleans; Ace Bailey, de Utah; Maxime Reynaud, de Sacramento; y Collin Murray-Boyles, de Toronto.

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La NBA anunciará el equipo Mejores Defensivos el viernes y el equipo All-NBA el domingo, y el Entrenador del Año se anunciará el martes.