Especial | Ochoa, Guardado, "Chicharito", Layún... los sobrevivientes de aquel 7-0 ante Chile

La Selección Mexicana se podrá enfrentar a la de Chile tantas veces quiera, pero difícilmente encontrará revancha de aquella humillación en la eliminatoria de la Copa América 2016, cuando los andinos golearon 7-0.

De aquel cotejo, bajo el mando del técnico Juan Carlos Osorio, quedan ocho testigos que aún visten con la casaca tricolor y que Gerardo Martino contempló para el amistoso del próximo viernes.

Los jugadores que quedan de ese 7-0, son: el portero Guillermo Ochoa (S. Lieja); los defensas Diego Reyes (Leganés), Héctor Moreno (Real Sociedad) y Miguel Layún (Monterrey); el mediocampista Andrés Guardado (Betis); los atacantes Hirving Lozano (PSV), Javier Hernández (West Ham) y Raúl Jiménez (Wolverhampton).

Jesús "Tecatito" Corona también fue convocado en esta fecha FIFA; sin embargo, el jugador del Porto no viajó a la concentración tricolor en Estados Unidos, con el argumento de una lesión.

Por otro lado, en la Selección de Chile todavía quedan los defensas Gary Medel (Besiktas), Gonzalo Jara (Estudiantes); los centrocampistas Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen), Erick Pulgar (Bolonia), Pedro Pablo Hernández (Independiente) y el delantero Nicolás Castillo (América).

Arturo Vidal se perdería el choque ante México por problemas con su visa para ingresar a territorio estadounidense.

Sorpresivamente, los autores que anotaron por Chile a México no fueron requeridos. En ese juego, Edson Puch se llevó doblete, Eduardo Vargas marcó cuatro y Alexis Sánchez (lesionado) anotó uno.

Una carambola en la que participaron tres unidades dejó un saldo de una persona lesionada y cuando menos tres golpeados, el accidente se suscitó en la carretera a Rioverde a la altura del Libramiento Oriente, el no guardar la distancia de seguridad fue la causa del percance.



El accidente se registró aproximadamente a las 18:30 horas, en la carretera a Rioverde, en el carril que conduce hacia la capital potosina, poco antes de llegar al Libramiento Oriente, lugar en donde impactaron los conductores de una camioneta Honda Odissey de color blanco, el de una camioneta Jeep Grand Cherokee y el de un Nissan Versa de color blanco.

Debido al fuerte impacto varias personas resultaron con golpes, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron a prestar los primeros auxilios a las víctimas del percance.

Sin embargo, solamente uno de las víctimas fue trasladado por otra ambulancia a una clínica para su atención médica, socorristas de la Cruz Roja examinaron a otras tres personas, determinando que no ameritaban traslado.

San Juan.- Los artistas puertorriqueños Residente y Bad Bunny lanzaron este viernes el sencillo y vídeo musical de su más reciente colaboración, "Bellacoso", un tema "enérgico" de reguetón que aparece en la escena musical pocos días después de las protestas que lideraron en la isla para que el gobernador Ricardo Roselló renunciara.

Según se detalló en un comunicado de prensa, "Bellacoso" muestra el sonido revitalizante de dos generaciones que fusionan su individual estilo para un "dembow/reggaetón enérgico".

"Bellacoso", según se agregó en el comunicado, "es un término de argot inventivo, y que encarna y personifica la aceptación social y la aprobación personal". "Las letras ilustran que los artistas no solo se divierten sino que celebran su conexión a través de la autoexpresión sin barreras", ahondó el texto.

REGUETÓN

El ritmo retoma las raíces del reguetón de Residente cuando lideraba el grupo Calle 13.

El vídeo, dirigido por el cinematógrafo francés Gregory Ohrel y filmado en varias zonas de San Juan, resalta "la fusión del dembow y reguetón con fuertes ilustraciones sociales de Puerto Rico y la mezcla de generaciones".

"La representación fue fuerte para hacer una declaración de autenticidad. Los dos artistas puertorriqueños colaboraron para crear un ambiente divertido y animado en su país Puerto Rico, donde se filmó", señala el comunicado.

El tema fue producido por Trooko, DJ Urba y Rome.

El lanzamiento de este nuevo tema y vídeo musical de Residente y Bad Bunny llega después de que durante los últimos trece días miles de puertorriqueños, incluyendo a ambos artistas, se lanzaran a las calles de la isla para exigir la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que se produjo el miércoles. Residente, en sus cuentas de las redes sociales, había prometido que lanzaría "un perreo" si Rosselló renunciaba, por lo que cumplió su promesa.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el jueves que las caravanas recientes de migrantes centroamericanos fueron organizadas por traficantes.



Las declaraciones de López Obrador fueron sus comentarios más directos sobre los orígenes de las caravanas de migrantes que transitaron México el año pasado y a inicios de este año y son similares a la posición de las autoridades de inmigración de Estados Unidos. Previamente, López Obrador había insinuado que las caravanas habían sido infiltradas.

López Obrador dijo que los contrabandistas cobran sumas considerables para transportar a migrantes y que organizan esas caravanas.

"Es necesario también revisar cómo es que se organizan las caravanas, si son espontáneas, quiénes están promoviendo las caravanas, si no hay propósitos políticos o electorales", dijo el mandatario, citado por la prensa mexicana.

Dijo que esos contrabandistas cometen un delito y que México los está combatiendo.

Los comentarios se produjeron luego de varios días de protestas de migrantes en las afueras de un centro de detenciones en la ciudad sureña de Tapachula, fronteriza con Guatemala.

Este sábado, el frente frío número 4 y la masa de aire frío que lo impulsa cubrirá el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional y originará evento de "norte" muy fuerte en el litoral de Tamaulipas, Veracruz y el sureste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Detalló además que la onda tropical número 43 se extenderá al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, mientras que la onda tropical 44 se desplazará lentamente sobre la Península de Yucatán y sureste del país.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que la humedad de una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico al suroeste de las costas de Baja California Sur de este fenómeno favorecerán potencial de lluvias.

En su reporte, el organismo dio a conocer que se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y fuertes a puntuales muy fuertes en Hidalgo y Campeche.

Además, abundó, se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Tlaxcala y Quintana Roo, y chubascos en Baja California Sur, Chihuahua y Yucatán.

Pronosticó lluvias aisladas en Coahuila, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, y subrayó que en todos los casos, las precipitaciones pluviales estarán acompañadas de descargas eléctricas, viento arrachado, caída de granizo y posibles deslaves en laderas de zonas montañosas.

Asimismo, mencionó que se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El dólar libre finalizó la jornada de este viernes en un precio máximo de 19.07 pesos, es decir, 10 centavos menos respecto al cierre previo, y se adquirió en un mínimo de 17.60 pesos en bancos de la Ciudad de México.

A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 18.7388 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Citibanamex Compra Venta Dólar libre 18.19 18.98 Dólar interbancario 18.67 18.68 Euro 20.46 21.02 Yen 0.1696 0.1697 Libra esterlina 24.33 24.34

BBVA México Compra Venta Dólar libre 18.00 19.07 Dólar interbancario 18.68 18.69 Euro 20.04 21.12 Yen 0.1597 0.1927 Libra esterlina 23.63 24.71

Banorte Compra Venta Dólar libre 17.60 19.00 Euro 20.35 21.20 Yen 0.1665 0.1735 Libra esterlina 23.85 24.80

Personal de custodia del Centro de Prevención y Readaptación Social de La Pila, se manifestó en Palacio de Gobierno ante la falta de aumento del 5 por ciento directo al salario, el cual está pendiente desde julio del 2019.

Luis Santillán, custodio penitenciario indicó que cada quincena los más de 400 custodios esperan a que llegue esa retroactividad, sin que al momento se vean beneficiados con ese aumento salarial.

Indicó que el contador de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, les dijo que no hay recursos para este aumento proyectado desde 2019.

Los custodios dijeron estar abiertos al diálogo, a fin de llegar a un acuerdo y que se atiendan las necesidades de los trabajadores del centro penitenciario.

Ángel Morquecho, subinspector penitenciario, solicitó la renovación de sus equipos, ya que desde hace dos años no reciben uniformes nuevos ni equipo, por lo que pidió que por la vía pacífica atiendan sus demandas, entre ellas la homologación de grados.

Puntualizó que esas homologaciones, son para personal con más de 20 años de trabajo y que su reglamento interno marca que cada cinco años deberían de otorgar un grado, lo cual no se está cumpliendo.

Destacaron que existen mermas en la infraestructura penitenciaria, debido a que en ocasiones no hay candados o las puertas están rotas; también enfatizaron que hace falta más recurso humano, debido a que un custodio tiene que estar al frente de varios servicios.

Un solo custodio tiene que estar al frente de alrededor de 250 a 280 internos; por lo que ese déficit de personal propicia una merma en la seguridad, ya que en ocasiones quedan rebasados por esa población.

Massimo Cellino, presidente del Brescia, anunció que su equipo no volverá a la actividad durante la actual temporada de la Serie A, si es que deciden reanudarla tras el parón por el brote del coronavirus.El dirigente aceptó que está dispuesto a perder por default el resto de sus encuentros, si es que las autoridades del futbol italiano deciden seguir adelante en algún punto."Regresar a la actividad es locura pura; si nos obligan, estoy listo para no llevar al equipo y perder todos los partidos 3-0 por default, por respeto a los ciudadanos de Brescia y los seres queridos que perdieron", señaló, en entrevista con el diario "Gazzetta dello Sport".De acuerdo con él, esta campaña "ya no tiene sentido, ningún equipo volverá como antes, partidos a puerta cerrada y está el riesgo para la salud de los jugadores".La ciudad en la que juega su club es la tercera provincia italiana más afectada por el Covid-19, con más de 8 mil 500 casos confirmados y más de mil 300 muertes registradas.Otros directivos del balompié "azzurro" lo han acusado de manipular sus declaraciones para evitar el descenso, ya que el Brescia marcha último en la competencia doméstica, pero Cellino niega rotundamente que ese sea el fondo de sus palabras."No me interesa el descenso en lo absoluto. Hasta ahora lo merecemos y yo tengo algo de culpa en eso", admitió.La UEFA contempla la posibilidad de aprovechar el aplazamiento de la Eurocopa, Copa América y Juegos Olímpicos para extender el calendario hasta agosto; sin embargo, el mandamás del club italiano no cree que esa sea la solución."La temporada debe terminar el 30 de junio. Son arrogantes e irresponsables y sólo ven por sus intereses económicos, pero la UEFA no decide por el campeonato italiano. ¿Nos harán jugar cada dos días o también la UEFA tiene el poder de alargar los días y hacerlos de 72 horas?", finalizó.La Serie A se encuentra suspendida indefinidamente desde el 9 de marzo y por lo menos 15 de sus jugadores han dado positivo a la prueba del coronavirus.Un estudio de las universidades de Lovaina (Bélgica) y Eindhoven (Holanda) advierte de que la distancia social para el exterior debería ser de al menos cuatro metros cuando las personas se encuentran en movimiento para reducir el contagio del coronavirus, y no de 1,5 metros como se recomienda actualmente.Investigadores e ingenieros especializados en dinámica de fluidos simularon por ordenador cómo actúan las partículas de saliva que se desprenden al permanecer quietos, caminando, corriendo o montando en bicicleta, y determinaron que la distancia preferible para evitar el contagio es muy superior a la propuesta a nivel global."Si alguien exhala, tose o estornuda mientras camina, corre o va en bici, la mayoría de las micropartículas se quedan en una corriente de aire detrás de esa persona. Otra persona que vaya detrás se movería a través de esa nube de micropartículas", explica en el estudio el profesor de Ingeniería Civil de las universidades involucradas Bert Blocken.El estudio determina que la distancia recomendada por las autoridades de 1,5 metros es "muy efectiva" para aquellos que permanecen quietos en interiores o en exteriores si hace buen tiempo, pero la consideró insuficiente para las personas que caminan o hacen deporte.Estas simulaciones efectuadas por los científicos, que habitualmente se usan para mejorar el rendimiento de atletas de élite, señalan que el riesgo es más elevado cuando una persona está detrás de la otra y se reduce si se camina o corre uno al lado del otro o en formación diagonal.En cualquier caso, sus cálculos apuntan a que se debería mantener una distancia de cuatro o cinco metros al caminar detrás de otra persona, de diez metros al correr o ir lento en bicicleta y de al menos veinte metros al ir rápido en bicicleta.Las autoridades belgas animan desde el inicio de la crisis a continuar con la actividad física en exteriores (caminar, correr o ir en bicicleta) a condición de mantener una distancia de metro y medio con cualquier persona que no viva en el mismo hogar.Bélgica registró este jueves 283 fallecidos en las últimas 24 horas y un total de 2.523 fallecidos desde que comenzó la crisis, mientras que los casos confirmados se acercan a 25.000 en el país después de sumar 1.580 en las últimas 24 horas.En la rueda de prensa en la que dieron cuenta de los datos, los portavoces del centro de crisis belga instaron a la población a no relajarse y recordaron que, pese a que la media de ocupación de las UCI belgas se mantiene en el 56 % a nivel nacional, la situación "sigue siendo extremadamente intensa" en muchos hospitales.

Groenlandia sufrió el año pasado una de las peores pérdidas de la capa de hielo, que se redujo en miles de millones de toneladas, pero no fue solo por el aumento de la temperatura sino que también influyó la presencia de unos cielos excepcionalmente despejados que dejaron pasar más luz solar.



Un estudio de la Universidad de Columbia (EE.UU) y de Lieja (Bélgica) que publica The Crysophere señala que durante el verano pasado, en Groenlandia hubo unas condiciones atmosféricas "sin precedentes" y sugiere que los modelos climáticos pueden subestimar el ritmo de la desaparición del hielo.

Los autores identificaron unos excepcionales patrones de circulación atmosférica, con cielos despejados que dejaron pasar más luz solar y que contribuyeron, "en gran medida", a la rápida pérdida de masa de la capa de hielo.

Los actuales modelos climáticos usados para proyectar la pérdida de la capa de hielo en Groenlandia no tienen en cuenta esos patrones atmosféricos y "pueden estar subestimando en la mitad el futuro de derretimiento", según el autor principal del estudio, Marco Tedesco de la Universidad de Columbia.

Para analizar los cambios en la capa de hielo, los investigadores utilizaron datos de satélites, mediciones terrestres y modelos climáticos, según un comunicado de la universidad.

El verano pasado se produjo no solo una pérdida de capa de hielo a gran velocidad, sino que produjo las mayores caídas en el equilibrio de la masa de la superficie desde que comenzaron los registros, en 1948.

El balance de masa de la superficie tiene en cuenta las ganancias de dicha masa, por ejemplo con las nevadas, y las pérdidas por la escorrentía de agua de fusión en la superficie.

Tedesco explicó que el balance de la masa puede compararse con una cuenta bancaria. "En algunos períodos se gasta más y en otros se gana más. Si gastas demasiado, entras en números rojos y eso es lo que le pasó a Groenlandia recientemente".

En total, se estima que la capa de hielo perdió unos 600 mil millones de toneladas en 2019, lo que representa un aumento del nivel del mar de aproximadamente 1,5 milímetros.

Los investigadores descubrieron que la pérdida estaba relacionada con las condiciones de altas presiones -condiciones anticiclónicas- que prevalecieron durante "periodos de tiempo inusualmente largos" en 2019, lo que dificultó la formación de nubes en la zona meridional de Groenlandia.

El resultado fueron cielos despejados que dejaron pasar más luz solar, la cual derritió la superficie de la capa de hielo y, además, con menos nubes se redujo además la cantidad de nieve caída, unas 50 mil toneladas menos.

La falta de nieve dejo al descubierto en algunas zonas hielo de color más oscuro, que no refleja tanta luz solar como la nieve fresca, por lo que absorbió más calor y favoreció el derretimiento.

El cambio climático, advirtieron los autores, puede hacer que las condiciones atmosféricas de altas presiones sean cada vez más frecuentes en Groenlandia.

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, propuso reformas legales para castigar con prisión la discriminación en contra del personal médico durante la contingencia sanitaria como por el Covid-19.Durante sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, se dio entrada a la propuesta para reformar el Código Penal de Puebla.El mandatario morenista pidió castigar de 3 a 6 años de prisión a quien discrimine o agreda al personal médico durante una emergencia sanitaria.La propuesta viene luego que el gobierno Federal reveló que Puebla ocupa la posición número 12 en número de ataques contra personal médico, principalmente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).De aprobarse, se establecerá que cuando la conducta sea cometida en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales similares y auxiliares, del sector privado o público durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena de prisión incrementará de tres a seis años.Y el mandatario poblano también propuso agregar un párrafo al artículo 438 del Código Penal, donde aumentará penas cuando haya delitos de otro orden contra personal de sanidad.De tal forma que se establecería que tratándose de delitos cometidos en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales durante del periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena aumentará en un tanto, además de la que corresponda por el o los delitos cometidos.A partir del 15 de mayo, los diputados terminarán su receso constitucional y se espera que en sesión ordinaria sean aprobadas estas reformas.

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Al menos 44 proyectos con más de 6 mil 400 millones de dólares de inversión directa peligran por el nuevo acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de México que limita la generación eléctrica en plantas renovables, denunciaron productores de energías limpias este jueves.



Las nuevas reglas de Cenace, aprobadas el 29 de abril con el argumento de afrontar la crisis del coronavirus SARS-CoV-2, contemplarían emisiones mensuales de más de 714 mil toneladas de dióxido de carbono "que no podrán evitarse" y poner en riesgo a 29 mil 517 empleos, aseguró el reporte.

"Tiene repercusiones directas en un gran número de proyectos del sector, que están listos para entrar en operación y en fase de construcción", apuntó el informe conjunto de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).

Las organizaciones se refirieron al "Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)".

Con esta resolución, el Gobierno mexicano pretende garantizar el abasto eléctrico durante la emergencia del coronavirus, que ha causado hasta el momento 27 mil 634 contagios confirmados y 2 mil 704 muertes.

Su reclamo se suma al de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que este martes denunciaron que las reglas limitan la competencia en el mercado eléctrico.

Al señalar que la inversión en energía en México ha sido de más de 20 mil millones de dólares, los empresarios anunciaron que impugnarán de manera legal las nuevas reglas.

Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este miércoles el acuerdo argumentando que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa eléctrica del Estado, merece un "trato justo".

"En el periodo neoliberal les entregaron el mercado o parte del mercado de la energía eléctrica. Nos engañaron de que nos íbamos a quedar sin luz si no se abría el mercado a particulares", afirmó en su rueda de prensa matutina.

La Asolmex y la Admee detallaron que 28 plantas solares fotovoltaicas y eólicas estaban listas para entrar en operación comercial.

Con las nuevas reglas, añadieron, hay otros 16 proyectos en construcción que "no podrían interconectarse".

En conjunto, precisaron, estas obras representan 50 % de la nueva capacidad eléctrica que entraría en operación en 2020.

En total, lamentaron, habría afectaciones en 18 de los 32 estados del país, con Sonora, Aguascalientes y Coahuila, en la región centro-norte de México, como las entidades con más proyectos.

La OMS nunca se rendirá ante la COVID-19, estableció hoy el director general del organismo, Thedros Ghebreyesus, en la clausura de la 73 Asamblea Mundial de la Salud, que por la pandemia sesionó solo dos días y de manera virtual.

El nuevo coronavirus "nos ha robado a las personas que amamos", lamentó el responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien en medio de la emoción agregó que "nos ha robado vidas y medios de vida; ha sacudido los cimientos de nuestro mundo y amenaza con desgarrar el tejido" de la cooperación internacional.

"Pero también nos recuerda que, a pesar de todas nuestras diferencias, somos una raza humana y somos más fuertes juntos", señaló en los trabajos realizados en forma de teleconferencia.

"Podemos, agregó, hablar diferentes idiomas, pero compartimos el mismo ADN. Podemos adherirnos a diferentes religiones, pero compartimos las mismas aspiraciones para un mundo pacífico y armonioso; podemos tener diferentes culturas y tradiciones, pero compartimos el mismo planeta", afirmó.

"Hay una cosa que no haremos: nunca, nunca nos rendiremos", indicó arrancando los aplausos de los asistentes.

Lecciones aprendidas

Así como la COVID-19 "nos ha quitado", también nos ha dado "un recordatorio de lo que realmente importa; y la oportunidad de forjar un futuro común", hizo ver Ghebreyesus.

Reconoció que "días oscuros y difíciles pueden estar por venir", pero se mostró confiado en que la agencia, así como sus Estados miembros, "juntos venceremos" ayudados por la ciencia.

"Que la esperanza sea el antídoto contra el miedo. Que la solidaridad sea el antídoto para la división. Que nuestra humanidad compartida sea el antídoto para nuestra amenaza compartida. Ahora mas que nunca", indicó.

El máximo responsable de la OMS recordó que cuando se planeaba la Asamblea Mundial de la Salud de este año, se invitó a un coro de enfermeras de Tonga para que actuaran con motivo del Año Internacional de la Enfermera y de las Parteras.

Pero "el COVID-19 nos ha privado de ese privilegio, pero hoy llevo esta camiseta de Tonga como un gesto de agradecimiento a nuestros amigos del Pacífico. Esperamos que puedan unirse a nosotros en la Asamblea del próximo año", adelantó.

Agradeció a los Estados miembros que han expresado su apoyo y solidaridad en esta Asamblea. "Me ha impresionado e inspirado el compromiso de tantos países para combatir el virus y salvar vidas", expresó.

Ghebreyesus también agradeció a los Estados Miembros que este lunes adoptaron una resolución que exige una "evaluación independiente e integral de la respuesta internacional, que incluye, entre otros, el desempeño de la OMS".

En su despedida de este martes, el director general de la OMS reiteró el esfuerzo de su organización en iniciar dicha investigación "lo más pronto posible" y en el momento apropiado.

"Agradecemos cualquier iniciativa para fortalecer la seguridad sanitaria mundial y fortalecer a la OMS. Como siempre, la OMS sigue plenamente comprometida con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua", expresó.

Añadió que el enfoque de la OMS ahora es combatir la pandemia con todas las herramientas que tiene a su disposición.

"Nuestro enfoque es salvar vidas. Me ha alentado la forma en que los países han compartido las mejores prácticas de experiencias a través de nuestras sesiones informativas periódicas de los Estados miembros y en esta Asamblea. Continuaremos proporcionando liderazgo estratégico para coordinar la respuesta global", indicó por último.

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Las costumbres y hábitos de la gente se han modificado a la luz de la pandemia. No sólo en cuanto a movilidad, ambientes de trabajo, e incluso, ciclos de sueño. Los cambios en los hábitos de uso y consumo de red son un reflejo de la situación que el país atraviesa actualmente debido a la medida de distanciamiento social y reducción de movilidad.



En la charla virtual "Hábitos en el uso de la red durante la contingencia", AT&T presentó datos de la red en México a nivel nacional, analizados y desagregados por la empresa. Estas cifras demuestran los cambios de comportamiento de los usuarios al usar internet durante la contingencia y son resultado de la comparativa entre el 22 al 29 de marzo y 19 al 26 de abril.

Las aplicaciones colaborativas, como Skype y WebEx, han tenido incrementos importantes en su uso. El uso de Skype alcanzó un crecimiento del 61% mientras que WebEx creció 86%; por su parte, Zoom ha tenido una baja en su utilización del 63% que tiene que ver con las noticias recientes relacionadas a "temas de confidencialidad y de seguridad" de la aplicación.

Jerónimo Diez, Chief Technology and Information Officer Interino de AT&T en México, explicó al respecto que las "aplicaciones colaborativas se han vuelto relevantes. Cada vez ha sido más importante para todos los usuarios poder poner una cara detrás de la bocina; poder ver a la otra persona lo más cerca posible dentro de esta distancia. Además, las apps colaborativas no sólo se han utilizado para temas de trabajo sino también para poder convivir con la familia".

Por su parte, el uso de aplicaciones de delivery como Rappi o Uber Eats ha incrementado. La primera creció 54% mientras que el uso de Uber Eats sólo incrementó un 18%. Además, las compras en línea (Mercado Libre, Best Buy, ebay y Amazon) aumentaron 15%. Esto se debe a que "las compras en línea son la manera en la que se pueden obtener los bienes necesarios para poder subsistir en esta estrategia de quedarse en casa".

Las cifras indican que el uso de Facebook Live creció un 42%, TikTok aumentó en 35% y Facebook Messenger sólo lo hizo un 8%. "Las redes sociales nos acercan mucho cuando estamos lejos. Esto muestra también cómo las tendencias de uso han tenido cierta modificación al estar en una situación de vida diferente" expresó el ejecutivo de la compañía móvil.

No obstante, también han habido disminuciones en el uso de ciertos tipos de aplicaciones digitales. Debido a la restricción de la movilidad, Waze, Uber y Google Maps han tenido una reducción en su uso. Waze ha visto un decrecimiento del 28%; Uber del 15% y Maps un 13%. En palabras de Diez, esta situación se debe a que esos servicios "siguen el comportamiento de los clientes".

Es importante mencionar que estos son sólo datos de esta compañía móvil que reflejan el "comportamiento en todos sus suscriptores".

"Al estar en una situación diferente, las telecomunicaciones se usan de manera distinta. Nosotros [AT&T] vemos mucho más tráfico para temas de compras en línea, de comida a domicilio. Pero también de conectividad social; cómo sentirnos cerca de nuestros seres queridos o equipo de trabajo mientras estamos en una ubicación remota. Claramente el acceso a la información, el acceso a la conectividad social, es decir donde la gente juega, trabaja, y convive con sus seres queridos, se vuelve crítico en esta situación y depende de las telecomunicaciones", explicó Jerónimo Diez, Chief Technology and Information Officer Interino de AT&T en México.

Santiago de Chile (EFE).- El ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, dijo que la "mísera leve mejoría" que vive el país respecto a la pandemia de coronavirus no es suficiente para que se levanten las cuarentenas que rigen en varias ciudades porque hay muchos más casos activos de los que se reportan.



Así lo consignó este martes un comunicado del grupo chileno de investigadores de diversas áreas del conocimiento agrupado bajo la denominación de "Los 40 de la carta", quienes mantuvieron el lunes una reunión virtual con el ministro para abordar distintos aspectos de la pandemia.

"Hay una mísera leve mejoría y no estoy de acuerdo con que liberemos rápidamente alguna zona del país, ya sea Santiago o regiones", dijo Paris, quien reconoció que "probablemente" hay "muchos más" casos activos de coronavirus en este momento que los 25 mil o 30 mil de los que tiene datos el Ministerio y que hay que seguir potenciando la estrategia de hacer muchos test PCR y mejorar la evaluación y la comunicación del riesgo.

"Yo creo que se hizo muy bien la primera etapa de testeo. Tenemos 59 mil 916 exámenes por millón de habitantes en Chile, no es una cifra baja. Pero también coincido que en regiones como O'Higgins (centro) y Coquimbo (norte) la tasa de test por millón de habitantes es mucho más baja. Y eso nos oculta información y no nos permite detectar a pacientes activos. Y eso me preocupa", señaló Paris.

Mejorar en este aspecto "requiere una coordinación nacional", continuó el ministro, algo en lo que dijo se ha fallado hasta ahora.

Sobre los fallecidos, que en estos momentos se cifran en 7,057 confirmados con PCR y 3,102 muertos "probables", el ministro indicó que "van a aumentar" y que regiones como Arica, Atacama, Antofagasta (las tres al norte) y Los Lagos (sur) "tienen tasas de incidencia mucho más altas que el resto del país e incluso de la Región Metropolitana, en la que se ubica Santiago de Chile y la más afectada por los contagios.

LAS PROPUESTAS DE LOS EXPERTOS

Durante el encuentro, los investigadores hicieron algunas propuestas al ministro, tales como aumentar la capacidad de testeo en regiones, mejorar la logística del transporte de muestras y la entrega de resultados de los test PCR en todo el país; e incorporar tecnología y uso de indicadores para la trazabilidad para hacer el seguimiento de los casos de forma efectiva.

"Es preocupante la tasa de test por millón de habitantes en regiones, ya que es menor a la de la Región Metropolitana, aunque viven en ellas el 60 % de la población nacional", dijo uno de los expertos, Ricardo Baeza Yates, Ph.D. en Ciencia de la Computación de Northeastern University (Estados Unidos).

Baeza también hizo énfasis en la necesidad de que el Ministerio de Salud entregue más microdatos anónimos para entender de mejor forma la pandemia y el porcentaje de positividad por comunas (barrios o sectores de ciudades), "que hasta ahora se desconoce".

Otras peticiones del grupo de investigadores fueron que se agilice el acceso a las residencias sanitarias, que actualmente demora cerca de cuatro días, para las personas que necesiten hacer cuarentena en estos centros; adelantarse con cuarentenas preventivas en regiones que aún no tienen casos y fallecidos y lanzar una campaña comunicacional potente basada en el autocuidado.

En concreto, la doctora Muriel Ramírez, médico y epidemióloga de la Universidad Católica del Norte (Chile), subrayó dijo que "es urgente poner el foco social en la estrategia sanitaria para que las cuarentenas sean efectivas, además de mejorar la comunicación de riesgo".

"La ayuda económica y social disminuyen la movilidad. Pensando que este enfoque preventivo nos va a permitir estar preparados para futuros brotes", recalcó Ramírez, que también explicó que "debido a la desigualdad que hay en Chile, las medidas deben tener foco en las personas desde lo integral y territorial, con mirada de género e inclusiva a diversos sectores como los inmigrantes, los menores y los adultos mayores".

¿Es seguro viajar en transporte público durante la pandemia del coronavirus?

Depende de una serie de factores, pero existen formas de minimizar el riesgo.

La principal vía de propagación del virus es a través de las gotitas que la gente esparce cuando habla, tose o estornuda. Esto supone que la mejor forma de minimizar su expansión en el transporte público y en otros lugares es llevar mascarilla y mantenerse a unos dos metros (seis pies) de los demás, según los expertos.

En todo el mundo, los sistemas de transporte exigen a sus usuarios que usen cubrebocas y les instan a mantener la distancia social. El cumplimiento de las recomendaciones puede variar, especialmente a medida que aumenta el número de viajeros y los trenes y autobuses se llenan de nuevo. Pero hay otras medidas para hacer que esos viajes sean menos peligrosos.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) sugieren viajar fuera de las horas punta, evitar lugares concurridos en las estaciones y dejar filas vacías entre los asientos cuando sea posible.

Se cree que las superficies suponen también un riesgo, aunque en un grado menor, y en el transporte público se están utilizando una amplia variedad de técnicas de limpieza. Moscú y Shanghái han experimentado con luz ultravioleta que mata los gérmenes mientras que Hong Kong ha desplegado un robot que ricía peróxido de hidrógeno. En Nueva York, el metro cierra durante la noche para limpiar los trenes.

Aún así, los CDC piden que, si se puede, se evite tocar superficies como los tornos de entrada o los pasamanos.

Por ahora hay mucho por saber acerca del virus y de cómo se propaga, pero los expertos destacan que todavía no ha habido ningún gran brote ligado al transporte público.

El sector de armado y manufactura automotriz labora con el 95% de sus plantillas, señaló el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio Cesar Galindo Pérez.

Dijo que las empresas relacionadas con el cluster automotriz están regresando a prácticamente a la totalidad de sus plantillas laborales y las empresas dedicadas a la manufactura también han tomado impulso.

Mencionó que el sector turismo y de preparación de alimentos, se encuentran a la espera de una reactivación total, según Coparmex en estas áreas no se ha tenido el repunte necesario a pesar de medidas como la venta con entrega a domicilio.

El turismo y hotelería registra un porcentaje de ocupación máxima del 20 por ciento de su capacidad, por lo que una forma de apoyo por parte de la autoridad estatal es el ampliar la prórroga por 90 días más para el pago al impuesto sobre hospedaje del 3%; ya que ha sido uno de los sectores más dañados con la pandemia de COVID-19.

(Con información de Martha Arriaga)

Gareth Bale ya está en Londres para concretar su regreso al Tottenham.El galés realizó un examen médico en Madrid ayer, al cerrar un acuerdo con el club que dejó en una transferencia mayor a los 100 millones de dólares, un récord de hace siete años.El capitán de la Selección de Gales viajó al aeropuerto de Londres Luton acompañado en un vuelo privado por su compañero en el Real Madrid, Sergio Reguilon, quien se unirá a los Spurs en un contrato de cinco años por una tarifa que podría aumentar a 41 mdd, informó Sky Sports.Los clubes de España e Inglaterra habrían acordado la vuelta de Bale a los Spurs en un contrato de préstamo de una temporada. Además de que el Tottenham acordó pagar alrededor de 25 millones en salarios y tarifas de préstamos.El "expreso de Cardiff" deja la capital española, tras siete temporadas, 251 partidos disputados, 105 goles y 68 asistencias. En el equipo merengue, levantó 16 trofeos, entre ellos cuatro Champions League y dos Ligas de España.

LONDRES (EFE).- Tres futbolistas de la selección inglesa, Ben Chilwell, Jadon Sancho y Tammy Abraham, se saltaron la ley vigente para contener la pandemia al participar en la fiesta de cumpleaños de este último el día antes de reunirse con el combinado nacional, según publica este lunes el tabloide "The Sun".



El diario sensacionalista difunde una serie de imágenes grabadas en las que se aprecia cómo los tres internacionales festejan y socializan con un grupo de unas veinte personas, ignorando la llamada "regla de los seis", que prohíbe las reuniones de más de seis personas, introducida por el Gobierno de Boris Johnson.

El citado diario cuestiona que ante la cercanía del próximo compromiso de Inglaterra, un amistoso en el estadio de Wembley este jueves frente a Gales, estos jugadores han puesto en riesgo al equipo nacional.

Como evidencia el reportaje de "The Sun", la juerga sorpresa para festejar el 23 cumpleaños de Abraham en su mansión de Londres deja poco margen a la distancia social, apenas unas horas de incorporarse a la selección.

Uno de los asistentes al evento, cuya identidad no revela el tabloide, comenta que aunque fue "una gran fiesta", tal vez deberían habérselo pensado mejor: "Queríamos hacer algo bonito para su cumpleaños, pero quizá no lo pensamos lo suficiente", apunta.

La legislación vigente en Inglaterra para frenar la rápida propagación del coronavirus prohíbe los encuentros sociales de más de seis personas, bajo sanciones de hasta 10,000 libras (10,906 euros).

Las grabaciones de la fiesta, celebrada tras la victoria del Chelsea (4-0) ante el Crystal Palace, en un encuentro en el que marcó Chilwell, circularon por las redes sociales mostrando a los futbolistas en plena acción.

Así, el extremo del Borussia Dortmund Jadon Sancho, de 20 años, aparece en los videos bailando junto con un grupo nutrido de asistentes, y con la mascarilla facial alrededor de la barbilla.

Por el momento no ha habido reacciones oficiales sobre el incidente por parte del seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, mientras que la Federación de Fútbol británica (la FA) ha indicado, tras examinar las grabaciones, que a estas alturas no habrá cambios en la alineación.

Eso sí, los futbolistas se someterán a una prueba para detectar COVID-19 y permanecerán aislados antes del amistoso.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de abogados de la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios y Feminicidios, logró que se le decretara prisión preventiva oficiosa a un hombre 23 años, que tras indagatorias realizadas por la institución, resultó como presunto autor material del deceso de una mujer en la Capital potosina.Durante la audiencia inicial, litigadores de la Fiscalía le imputaron el delito de feminicidio a Carlos César "N", y la autoridad judicial le señaló la medida cautelar mencionada, después de que lo vinculó a proceso. Además, se impuso un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.Todo ocurrió el 5 de septiembre de 2020, en la calle Biznaga de la colonia Los Magueyes, cuando el ahora procesado viajaba en una moto con un sujeto, y presuntamente amagó a la víctima de 25 años de edad, quien era su pareja sentimental y le disparó en diferentes ocasiones, generándole diversas lesiones por lo que tuvo que ser hospitalizada; horas después perdería la vida a causa de las lesiones recibidas.El personal operativo de la FGESLP tuvo conocimiento de este suceso y en breve comenzaron las labores respectivas, con las que corroboraron la presunta intervención del presunto, logrando que el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios y Feminicidios judicializaron la carpeta de investigación; consecuentemente, el Juez de Control obsequió la orden de aprehensión por el delito de feminicidio.Tras un operativo de búsqueda por parte de los elementos de la Policía de Investigación, Carlos César "N" fue detenido y llevado ante la autoridad judicial en el centro de reinserción social de La Pila.Ahí se llevó a cabo su audiencia, donde la Fiscalía consiguió el auto de vinculación a proceso y el Juez de Control le indicó que quedaría en prisión preventiva oficiosa como parte de su medida cautelar.