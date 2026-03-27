Estadio Azteca listo con mejoras en seguridad y comodidad

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).-

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... Él hoy llamadoha incrementado sus números con el fin de mejorar la experiencia del aficionado en el Coloso de Santa Úrsula.El encuentro entreserá ladelque se dice listo para abrir sus puertas después de casi dos años de trabajos.De acuerdo con, director general adjunto del, el aficionado está más seguro que antes. En el nuevo, lasque se instalaron son controladas para dar seguimientos a cualquier persona que asista al recinto.La tecnología y la experiencia que buscan ofrecer van de la mano y desde lasinstaladas, hasta lasy con mayor nitidez, así como los juegos de luces, alimentan la espectacularidad que engloba ladel Estadio Azteca.Llamada "" por su vista hacia los volcanes que rodean la Ciudad de México, se abrirá unapara brindar nuevas atenciones. Capaz de albergar a, con vista a la calzada de Tlalpan y del otro lado a la cancha, esta implementada área es de lo mejor en el nuevo Coloso.Pero no es la única. En las novedades que presume la casa de laestá un hospitality "subterráneo". Aquí una los aficionados que estén en esa zona de losdurante su arribo al estadio como en su salida al terreno de juego.Con imágenes dey hasta de "Chespirito", está adornado el pasillo por donde llegarán losantes del encuentro. Esa área exclusiva conecta con la tribuna y tuvieron que excavar para su elaboración.Lay elpodrán presumir una casa de primer mundo. Aún con detalles por acabar, el Estadio Azteca ya impone con su