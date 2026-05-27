Estadio Ciudad de México ya luce cambio de nombre

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- El

, antes Azteca, vivió un

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de nombre: se llamará "" para la Copa del Mundo del 2026 que tendrá como anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá. Tres semanas después de que el inmueble capitalino se entregó a la FIFA, la fachada ya luce su nueva identidad.El recinto mundialista tapó conel patrocinio de Banorte, por lo que —desde todos sus ángulos— ya luce elde "" para el torneo internacional que empezará el próximode 2026 con un partido inaugural entre México y Sudáfrica.En imágenes difundidas por la cuenta deen X, antes Twitter, se observa que el color de las lonas imita el tono del, donde aparece el nombre original de "Banorte".Fue el pasadode 2026 cuando laconfirmó lamundialista. El último partido que se jugó en el inmueble, antes de entregárselo a la FIFA, fue la ida en las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde Cruz Azul empató (2-2) con Chivas.A la par del, ely elpasarán a adoptar losy Monterrey, respectivamente.En total, elrecibirá a cinco de los 104 partidos que se disputarán a lo largo delde 2026:| 13:00 horas (centro de México).de 2026:| 20:00 horas (tiempo del centro de México).de 2026:(tiempo del centro de México).de 2026-(tiempo del centro de México).de 2026 -de Final -(tiempo del centro de México).