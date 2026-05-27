logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FESTEJAN A LAS MAMÁS EN LA LONJA

Fotogalería

FESTEJAN A LAS MAMÁS EN LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Estadio Ciudad de México ya luce cambio de nombre

El cambio incluye cubrir el patrocinio Banorte con lonas rojas que muestran el nombre temporal para el Mundial.

Por El Universal

Mayo 27, 2026 03:28 p.m.
A
Estadio Ciudad de México ya luce cambio de nombre
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- El

      Estadio Banorte
      , antes Azteca, vivió un nuevo cambio

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      de nombre: se llamará "Estadio Ciudad de México" para la Copa del Mundo del 2026 que tendrá como anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá. Tres semanas después de que el inmueble capitalino se entregó a la FIFA, la fachada ya luce su nueva identidad.
      El recinto mundialista tapó con lonas rojas el patrocinio de Banorte, por lo que —desde todos sus ángulos— ya luce el nombre temporal de "Estadio Ciudad de México" para el torneo internacional que empezará el próximo 11 de junio de 2026 con un partido inaugural entre México y Sudáfrica.
      En imágenes difundidas por la cuenta de Estadios de México en X, antes Twitter, se observa que el color de las lonas imita el tono del Coloso de Santa Úrsula, donde aparece el nombre original de "Banorte".
      Fue el pasado 15 de mayo de 2026 cuando la Controladora Deportiva Águilas confirmó la transferencia del recinto mundialista. El último partido que se jugó en el inmueble, antes de entregárselo a la FIFA, fue la ida en las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde Cruz Azul empató (2-2) con Chivas.
      A la par del Estadio Banorte, el Estadio Akron y el Estadio BBVA pasarán a adoptar los nombres de Guadalajara y Monterrey, respectivamente.
      En total, el Coloso de Santa Úrsula recibirá a cinco de los 104 partidos que se disputarán a lo largo del torneo de la FIFA.
      11 de junio de 2026: México vs. Sudáfrica | Grupo A | 13:00 horas (centro de México).
      17 de junio de 2026: Uzbekistán vs. Colombia | Grupo K | 20:00 horas (tiempo del centro de México).
      24 de junio de 2026: México vs. Chequia | Grupo A | 19:00 horas (tiempo del centro de México).
      30 de junio de 2026- Partido de Dieciseisavos - 19:00 horas (tiempo del centro de México).
      5 de julio de 2026 - Partido de Octavos de Final - 18:00 horas (tiempo del centro de México).

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Estadio Ciudad de México ya luce cambio de nombre
      Estadio Ciudad de México ya luce cambio de nombre

      Estadio Ciudad de México ya luce cambio de nombre

      SLP

      El Universal

      El cambio incluye cubrir el patrocinio Banorte con lonas rojas que muestran el nombre temporal para el Mundial.

      César Huerta reaparece con la Selección Mexicana
      César Huerta reaparece con la Selección Mexicana

      César Huerta reaparece con la Selección Mexicana

      SLP

      El Universal

      Javier Aguirre define plantilla con 26 jugadores, aunque aún considera posibles cambios antes del 1 de junio.

      Moisés Muñoz pide homenaje para Guillermo Ochoa en Mundial 2026
      Moisés Muñoz pide homenaje para Guillermo Ochoa en Mundial 2026

      Moisés Muñoz pide homenaje para Guillermo Ochoa en Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      El exguardameta Moisés Muñoz considera justo que Guillermo Ochoa juegue al menos un partido en el Mundial 2026.

      Los 25 ´seguros´ en el Tricolor
      Los 25 ´seguros´ en el Tricolor

      Los 25 ´seguros´ en el Tricolor

      SLP

      El Universal

      México anuncia la incorporación de Santi Giménez y Obed Vargas