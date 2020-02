Estados Unidos golea a Panamá y pasa a semifinales del Preolímpico con Costa Rica

La selección de femenina de Estados Unidos, con "hat trick" de Lindsey Horan, siguió imparable en su racha triunfal al llegar a las 25 victorias consecutivas después de vencer esta noche por goleada de 0-8 a la de Panamá en el último partido de la segunda jornada del Grupo A del torneo Preolímpico de la Concacaf.



Estados Unidos, que logró el pase a las semifinales, y busca su quinto título consecutivo en el torneo, tendrá que decidir, el lunes, con Costa Rica que también ganó por 0-2 a Haití, en el primer encuentro de la jornada, el primer puesto de la clasificación del grupo, que se enfrentará con el segundo del grupo B.



El partido no tuvo más historia que constatar la gran superioridad de las actuales campeones del mundo, que como sucedió en el primer partido del torneo frente a Haití, apenas necesitaron dos minutos para tener ya su 0-1 en el marcador, obra de Horan, que acabaría siendo la líder del ataque estadounidense.



Cuando apenas se había cumplido el minuto, Estados Unidos ya tenía sentenciado el partido con un parcial de 0-4, después de los goles conseguidos por Lynn Williams (m.15), el segundo en la cuenta personal de Lindsey (m.17) y Rose Lavelle (m.20).



Sin nada ya que jugarse en la segunda parte, Estados Unidos se dedicó a centrar en adaptarse y trabajar mejor el sistema de juego del nuevo entrenador, el macedonio Vlatko Andonovski, que hizo su debut en un torneo oficial al frente del equipo.



De ahí que hubiese que esperar al minuto 69 para que Estados Unidos consiguiese el 0-5, por mediación de Christien Press y a los 71 minutos llegaba el 0-6, que lo conseguía Jessica McDonald.



La delantera Tobin Heath hacía el 0-7 a los 78 y de nuevo, dos más tarde, a los 80, sería Horan la pusiese el 0-8 y el tercero en su cuenta personal.



El joven equipo de Panamá, bajo la dirección de su nuevo entrenador Kenneth Zseremeta, sin nada que jugarse tampoco, también utilizó el partido como experiencia de cara a formar un equipo con talento joven que cara al futuro.



La tercera y última ronda del Grupo A se jugará el próximo lunes, en el mismo escenario del BBVA Stadium de Houston con los duelos entre Panamá y Haití, eliminada del torneo, mientras que Estados Unidos jugará frente a Costa Rica en el partido que defina los dos primeros puestos de la clasificación.



Ficha técnica:



0. Panamá: Yenith Bailey (C) (m.32, Sasha Fábregas); Rebeca Espinosa, Maryorie Pérez, Katherine Castillo, Hilary Jaén, María Murillo; Yerenis De León, María Guevara (m.62, Ana Rodríguez), Aldrith Quintero, Gabriela Villagrand (m.45, Gloria Sáenz); y Marta Cox.



Seleccionador: Kenneth Zseremeta



8. Estados Unidos: Ashlyn Harris; Emily Sonnett, Becky Sauerbrunn, Crystal Dunn (m.61, Abby Dahlkemper), Ali Krieger; Rose Lavelle, Andi Sullivan, Lindsey Horan; Jessica McDonald, Megan Rapinoe (C) (m.60, Christen Press) y Lynn Williams (m.70, Tobin Heat).



Seleccionador: Vlatko Andonovski



Goles: 0-1, m.2: Lindsey Horan. 0-2, m.15, Lynn Williams. 0-3, m.17: Lindsey Horan. 0-4, m.20: Rose Lavelle. 0-5, m.69: Christen Press. 0-6, m.71: Jessica McDonald. 7-0, m.78: Tobin Heath. 0-8, m.80: Lindsey Horan.



Árbitro: la canadiense Myriam Marcotte no mostró tarjetas.



Incidencias: Último partido la segunda jornada del Grupo A del Preolímpico femenino de la Concacaf jugado en el BBVA Stadium de Houston.