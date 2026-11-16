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Exitoso el Nacional de Frontenis 2026

Surgieron los campeones de las distintas modalidades y categorías

Por Romario Ventura

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Exitoso el Nacional de Frontenis 2026
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      El Abierto Nacional de Frontenis 2026 llegó a su conclusión en las instalaciones del Club Deportivo Potosino, donde del 13 al 15 de noviembre se desarrollaron las competencias en las canchas de Frontenis del Club Azul y Oro. El certamen reunió a jugadores de distintas categorías y definió a sus campeones en las modalidades individuales y de parejas, tanto en las ramas varonil como femenil.

      En la categoría estelar de Primera Fuerza, Isaac Pérez Pérez, conocido como "Colimita", se proclamó campeón tras vencer en la final a Rafael Benjamín Ortiz Bugarini por marcador de 25-16. En la modalidad de Parejas de Primera Fuerza, la dupla integrada por Isaac Pérez Pérez y Jorge Olvera González conquistó el título al imponerse a Josué Roberto López Rodríguez y Yael Hernández Muñoz.

      En la categoría Selectiva Sub-22 Dobles, el campeonato correspondió a Jorge Arturo Rangel Padilla y Joaquín Newman. Por su parte, en Paleta de Goma 30 metros Sub-22 Singles, Jesús Roberto Mendoza Ávila, representante de Nuevo León, se llevó el primer lugar después de derrotar en la final al jalisciense Jorge Arturo Padilla.

      Las competencias femeniles Sub-22, correspondientes al primer selectivo en la modalidad de Paleta de Goma 30 metros, se realizaron en las canchas del Lomas Raquet Club. Mariana Guzmán obtuvo el primer lugar, Alexandra Carrasco terminó en segundo y Carolina Ayala ocupó la tercera posición. En Frontenis Dobles, el título fue para la pareja de Alexandra Carrasco y Mariana Guzmán; Danna López y Ámbar Crespo consiguieron el segundo sitio, mientras que Fredel Jardines y Frida Jardines finalizaron en tercero.

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      Con la definición de los distintos campeonatos concluyó la actividad del Abierto Nacional de Frontenis, que durante tres días reunió a exponentes de esta disciplina en San Luis Potosí. Los resultados dejaron como protagonistas a jugadores de diferentes entidades y permitieron completar las competencias programadas en las modalidades individuales y de parejas.

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