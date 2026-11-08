Exitoso torneo de raquetbol

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Con una participación de 36 jugadores en las categorías convocadas, concluyó el primer Torneo Interno de Raquetbol del Club Forma, denominado Copa Calavera 2026, que se desarrolló del 2 al 6 de noviembre. La competencia reunió a integrantes de la academia del club y cerró con la ceremonia de premiación para reconocer a los mejores exponentes de cada división.

En la categoría Nuevos Valores Singles, que contó con 17 participantes, Andrea Cancino conquistó el primer lugar, seguida de Galia Vidales en la segunda posición y Braulio Díaz en el tercer sitio. Carin Mora finalizó en el cuarto puesto. Por su parte, en la categoría "C" Singles, con 19 jugadores, Diego Mora se quedó con el campeonato, Víctor Mora obtuvo el segundo lugar, Iram Mora terminó tercero y Frida Laureano ocupó la cuarta posición.

Al concluir los encuentros se entregaron reconocimientos y artículos deportivos a los tres primeros lugares de cada categoría. Además, como parte de las actividades de cierre, se realizó una rifa de artículos deportivos entre todos los participantes, con el propósito de reconocer su asistencia y fomentar la convivencia alrededor de esta disciplina.

La dirección general del torneo estuvo a cargo de Roberto Salazar Oliva, profesional de raquetbol del Club Forma, quien actualmente trabaja con una academia que cuenta con aproximadamente 25 alumnos, pese al poco tiempo que lleva al frente de este proyecto. Durante el desarrollo de la competencia también estuvo presente Ruth Angélica Martínez López, presidenta de la Asociación Potosina de Raquetbol.

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