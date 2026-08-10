Fallece Don Nelson,leyenda de la NBA
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Chicago.- Don Nelson, quíntuple campeón de la NBA y ganador de 1.335 partidos como entrenador, falleció este domingo a los 86 años, informó su familia en una nota.
Nelson ganó cinco anillos con los Boston Celtics entre 1965 y 1976, en una carrera de 14 temporadas que también incluyó etapas en los Chicago Zephyrs y Los Ángeles Lakers. Ya como técnico, dirigió a Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks y Dallas Mavericks durante 31 campañas.
Cerró su trayectoria con un balance de 1.335 victorias en el banquillo, por 1.063 derrotas, una marca que solo mejoró Gregg Popovich, con 1.390. Fue elegido tres veces como mejor entrenador del año en la NBA y es parte del Salón de la Fama desde 2012.
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