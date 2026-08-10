logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Fallece Don Nelson,leyenda de la NBA

Por EFE

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
A
Fallece Don Nelson,leyenda de la NBA
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Chicago.- Don Nelson, quíntuple campeón de la NBA y ganador de 1.335 partidos como entrenador, falleció este domingo a los 86 años, informó su familia en una nota.

      Nelson ganó cinco anillos con los Boston Celtics entre 1965 y 1976, en una carrera de 14 temporadas que también incluyó etapas en los Chicago Zephyrs y Los Ángeles Lakers. Ya como técnico, dirigió a Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks y Dallas Mavericks durante 31 campañas.

      Cerró su trayectoria con un balance de 1.335 victorias en el banquillo, por 1.063 derrotas, una marca que solo mejoró Gregg Popovich, con 1.390. Fue elegido tres veces como mejor entrenador del año en la NBA y es parte del Salón de la Fama desde 2012.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cruz Azul gana 2-1 a New York City en Leagues Cup
      Cruz Azul gana 2-1 a New York City en Leagues Cup

      Cruz Azul gana 2-1 a New York City en Leagues Cup

      SLP

      EFE

      Cruz Azul se impuso en Nueva York con goles de Palavecino y Paradela, manteniendo su invicto en la Leagues Cup.

      Jürgen Damm acusado de xenófobo por comentario sobre mexicanos
      Jürgen Damm acusado de xenófobo por comentario sobre mexicanos

      Jürgen Damm acusado de xenófobo por comentario sobre mexicanos

      SLP

      El Universal

      El exfutbolista cometió un error al afirmar que solo son mexicanos los nacidos en México, lo que generó críticas en redes sociales.

      Fallece Don Nelson, segundo entrenador con más victorias en la NBA
      Fallece Don Nelson, segundo entrenador con más victorias en la NBA

      Fallece Don Nelson, segundo entrenador con más victorias en la NBA

      SLP

      AP

      El exjugador de los Celtics ganó cinco campeonatos y fue incluido en el Salón de la Fama en 2012.

      México derrota 2-0 a EEUU para refrendar su título de campeón Sub 20 de la CONCACAF
      México derrota 2-0 a EEUU para refrendar su título de campeón Sub 20 de la CONCACAF

      México derrota 2-0 a EEUU para refrendar su título de campeón Sub 20 de la CONCACAF

      SLP

      AP

      Cristóbal Alfaro anotó dos goles para que México revalidara el título regional en el Estadio Banorte.