Fallece José Piculín Ortiz: leyenda del baloncesto puertorriqueño

SAN JUAN (AP) — José "Piculín" Ortiz, un pívot que jugó brevemente en la NBA y considerado como uno de los mejores jugadores puertorriqueños de todos los tiempos, falleció el martes. Tenía 62 años.

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico confirmó la muerte de Ortiz. Padecía cáncer colorrectal desde finales de 2023 y falleció en el Hospital Ashford, en San Juan, acompañado por su esposa, Sylvia Ríos, y su hija, Neira Ortiz.

"Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda", dijo la federación de baloncesto en un comunicado. "Gracias por tantas alegrías, por representar nuestra bandera con orgullo y por llevar el nombre de la isla a lo más alto".

Ortiz jugó dos años en Oregon State, donde fue el Jugador del Año de la Conferencia Pac-10 en 1986-87, con promedios de 22.3 puntos y 8.7 rebotes. Fue seleccionado en el puesto 15 del draft de la NBA de 1987 por el Jazz de Utah.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El pívot de 2,08 metros optó por jugar en España con el CAI Zaragoza antes de incorporarse al Jazz en 1988-89. Jugó con Utah durante partes de dos temporadas.

Ortiz regresó a Europa y tuvo etapas en el Real Madrid y el Barcelona, entre otros. Volvió a Latinoamérica para jugar en la liga venezolana en 1997 y regresó a casa un año después. Se retiró en 2006.

Ortiz jugó con Puerto Rico en cuatro mundiales (1990, 1994, 1998, 2002) y en cuatro Juegos Olímpicos (1988, 1992, 1996, 2004). Fue incluido en el Salón de la Fama de la FIBA en 2019.

En los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, Ortiz ayudó a Puerto Rico a propinarle a Estados Unidos su primera derrota en unos Juegos Olímpicos desde que comenzaron a jugar con jugadores profesionales.

Ortiz enfrentó problemas legales tras su carrera como jugador. En 2011, fue arrestado por cargos de posesión de drogas después de que agentes federales encontraran 218 plantas de marihuana en una casa que él alquilaba. El juez lo envió a una clínica de rehabilitación, pero en noviembre de ese año dio positivo por cocaína y fue condenado a seis meses de cárcel.