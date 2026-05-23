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Federación iraní confirma cambio de base para Mundial en México

La FIFA aprobó la solicitud tras reuniones con autoridades y el presidente Mehdi Taj confirmó el cambio.

Por AP

Mayo 23, 2026 07:13 p.m.
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Federación iraní confirma cambio de base para Mundial en México
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      PHOENIX (AP) — El presidente del organismo rector del fútbol iraní manifestó que la base de la selección para el Mundial se trasladó a México en lugar de los Estados Unidos tras obtener la aprobación de la FIFA.

      Federación de Fútbol de Irán cambia base para Mundial

      Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán, anunció la decisión el sábado en un comunicado emitido por el responsable de relaciones con los medios de la federación. La FIFA no ha confirmado el traslado.

      Irán tenía previsto entrenar en Tucson, Arizona, pero el cambio había sido una posibilidad debido a la incertidumbre en torno a la guerra en Oriente Medio y a preocupaciones de seguridad. Funcionarios del Kino Sports Complex de Tucson no hicieron comentarios.

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      Cambio de base aprobado por FIFA y razones de seguridad

      La federación indicó que el equipo ahora tendrá su base en Tijuana, México, justo al sur de San Diego. El Mundial de este año se disputa del 11 de junio al 19 de julio y será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México.

      "Todos los campamentos base de las selecciones participantes en el Mundial deben contar con la aprobación de la FIFA", indicó Mehdi Taj. "Afortunadamente, tras las solicitudes que presentamos y las reuniones que mantuvimos con la FIFA y con funcionarios del Mundial en Estambul, así como la reunión por seminario web que tuvimos ayer en Teherán con el respetado secretario general de la FIFA, se aprobó nuestra solicitud de cambiar la base del equipo de Estados Unidos a México".

      Irán disputa los partidos del Grupo G en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y ante Bélgica seis días después, y luego se enfrenta a Egipto el 26 de junio en Seattle.

      Team Melli participa en su cuarto Mundial consecutivo y el séptimo en total. Nunca ha avanzado más allá de la primera ronda.

      La federación iraní señaló que trasladar el campamento base resolverá posibles problemas de visado, ya que el equipo ingresará a Estados Unidos a través de México. El presidente comentó que el equipo "incluso podría viajar hacia y desde México utilizando vuelos de Iran Air".

      Los equipos utilizan campamentos base para entrenar antes y después de los partidos.

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