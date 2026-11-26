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ROMA.- El impresionante regreso de Federica Brignone para ganar dos títulos olímpicos este año en la nieve italiana, en casa, tras una grave lesión, resultó ser un auténtico canto del cisne de su carrera.

Una de las mejores esquiadoras de esta generación anunció el miércoles su retiro definitivo a los 36 años, aludiendo al dolor persistente en la pierna izquierda, que se fracturó el año pasado, 10 meses antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

La notable trayectoria de Brignone —dos títulos generales de la Copa del Mundo, cinco medallas olímpicas, incluidos los oros en super-G y eslalon gigante en Cortina d´Ampezzo en febrero, 37 victorias en carreras de la Copa del Mundo y cinco medallas en campeonatos mundiales— concluirá formalmente con una carrera de despedida.

"Me gustaría abrir la puerta de salida una última vez, para despedirme de este deporte que amo tanto y de todos ustedes. Les haré saber dónde y cuándo", escribió Brignone en una publicación de Instagram.

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Cuando Brignone ganó en 2025 el segundo de sus títulos generales de la Copa del Mundo, el galardón más codiciado del deporte para la esquiadora más completa, parecía destinada a ser una estrella local en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.

Pero semanas después se fracturó varios huesos de la pierna izquierda al sufrir una caída en los campeonatos nacionales que cerraban la temporada, y sus aspiraciones olímpicas parecían haber terminado.

Brignone no pudo caminar durante tres meses y su regreso a las competencias de esquí se pospuso hasta bien entrada la temporada olímpica.

De algún modo, con apenas dos carreras de preparación en el circuito de la Copa del Mundo en enero, Brignone llegó a los Juegos Olímpicos y no solo participó, sino que brilló.

Pero lesión ha resultado demasiado grave como para plantearse otra temporada en el agotador circuito de la Copa del Mundo, donde también fue campeona general en 2020.

"Después de estos dos días en la nieve, me he dado cuenta de que mi pierna aún no se ha recuperado por completo y que todavía tengo demasiado dolor", añadió. "Por esta razón, he decidido poner fin a mi carrera competitiva".

"Sin duda ha sido una decisión muy difícil, pero pese a hacer todo lo que pude para volver al nivel, la gravedad de mi lesión simplemente no me lo permitirá".