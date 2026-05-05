FIFA enfrenta conflicto por derechos de transmisión del Mundial 2026
El 22.6% del alcance digital del Mundial 2026 está en riesgo por desacuerdos en derechos de transmisión.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Con laCopa del Mundo cada vez más cerca, la FIFA
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se enfrenta a un problema de gran magnitud. Tras meses de preparación a nivel global y en medio de una creciente expectativa entre los aficionados, el máximo organismo del balompié ha encontrado un obstáculo significativo a tan solo semanas del silbatazo inicial.
La preocupación va más allá de lo deportivo. El conflicto involucra a dos potencias mundiales como China e India, países que, pese a contar con enormes bases de aficionados, aún no tienen una cadena oficial que transmita los partidos del torneo.
Luego de prolongadas negociaciones y tras haber cerrado acuerdos con 175 naciones, ambas potencias se han resistido a firmar los contratos que permitirían a sus poblaciones seguir el Mundial que arrancará en México.
En ambos casos, las principales televisoras no están convencidas del costo establecido para adquirir los derechos, situación que mantiene en el aire el 22.6% del alcance digital global del certamen y que representa un golpe potencial para la difusión del evento.
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