FIFA enfrenta conflicto por derechos de transmisión del Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Con la

cada vez más cerca, la

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se enfrenta a un. Tras meses de preparación a nivel global y en medio de una creciente expectativa entre los aficionados, el máximo organismo del balompié ha encontrado un obstáculo significativo a tan solo semanas del silbatazo inicial.La preocupación va más allá de lo deportivo. El conflicto involucra a dos potencias mundiales como, países que, pese a contar con enormes bases de aficionados, aún no tienen unaque transmita los partidos del torneo.Luego de prolongadasy tras haber cerrado acuerdos con, ambas potencias se han resistido a firmar los contratos que permitirían a sus poblaciones seguir el Mundial que arrancará en México.En ambos casos, las principalesno están convencidas delpara adquirir los derechos, situación que mantiene en el aire el 22.6% del alcance digital global del certamen y que representa un golpe potencial para la difusión del evento.