FIFA otorga amnistía y elimina suspensiones a Otamendi y Caicedo

ZÚRICH (AP) — El defensor argentino Nicolás Otamendi y el mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo no tendrán que purgar suspensiones de un partido en el Mundial pese a haber sido expulsados en el último encuentro de las eliminatorias de sus selecciones, anunció la FIFA el viernes.

Las decisiones sin precedentes forman parte de una amnistía de la mayoría de las sanciones disciplinarias derivadas de las eliminatorias mundialistas, impulsada por el Buró de la FIFA —un panel integrado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los presidentes de los seis organismos continentales de fútbol.

"Las tarjetas amarillas aisladas y las suspensiones pendientes de uno o dos partidos... no se trasladan a la fase final", señaló la FIFA en un comunicado:

Añadió que quería garantizar que los equipos "puedan competir con sus planteles más fuertes posibles en el mayor escenario del fútbol internacional masculino".

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Esto se produce después de un fallo disciplinario previo, también sin precedentes, que aseguró que Cristiano Ronaldo no se perderá ningún partido del Mundial pese a una tarjeta roja por usar el codo para golpear a un rival de Irlanda en el penúltimo partido de Portugal en las eliminatorias el pasado noviembre.

Los dos partidos restantes de la sanción de tres encuentros de Cristiano quedaron aplazados durante un periodo de prueba.

Otamendi y Caicedo fueron expulsados en la victoria de Ecuador por 1-0 sobre Argentina en septiembre. Otamendi recibió la roja directa por derribar a un atacante que se perfilaba solo hacia el arco y Caicedo recibió una segunda amarilla por una brusca entrada.

Sus suspensiones obligatorias de un partido deberán cumplirse ahora en otra competición después del Mundial.

Argentina inicia la defensa de su título mundial contra Argelia el 16 de junio en Kansas City.

Ecuador debuta contra Costa de Marfil el 14 de junio en Filadelfia.

En un video difundido por la federación ecuatoriana en Instagram, Caicedo se expresó aliviado de que podrá jugar en el estreno.

"Me llena de mucha ilusión. Esperando ese partido para dar la vida contra Costa de Marfil", dijo Caicedo.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa