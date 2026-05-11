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Final Liga MX Femenil 2026: América y Rayadas definen campeón

Rayadas buscan su quinto título en la Liga MX Femenil tras superar a Pachuca en semifinales.

Por El Universal

Mayo 11, 2026 08:24 p.m.
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Final Liga MX Femenil 2026: América y Rayadas definen campeón

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- Ya todo está listo para conocer a la siguiente monarca de la Liga MX Femenil. América y Rayadas se enfrentan en la final del Clausura 2026, por lo que está tarde se dieron a conocer las fechas y horarios para los dos duelos que jugarán.

América busca su tercer título consecutivo en la Liga MX Femenil

Las Águilas arriban por tercera vez consecutiva al duelo por el título del futbol femenil mexicano, con la esperanza de poder alzarlo y dejar atrás los fantasmas de los intentos fallidos.

El cuadro de Coapa sufrió en cuartos de final frente al FC Juárez, a quienes eliminaron por un global de 4-3. En semifinales se enfrentaron al Toluca, y lo que se esperaba fuera una serie intensa, terminó siendo sencilla para el conjunto de Villacampa.

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Con un global de 11-4, las azulcremas pulverizaron a las Diablas para llegar a la final del Clausura 2026 y así soñar con su tercer título en el circuito femenino.

Rayadas avanzan a la final tras superar a Pachuca

Monterrey también sufrió en su camino a la final del certamen. En cuartos de final empataron el primer juego con Cruz Azul 1-1, pero lograron golearlas 4-0 en la vuelta y así avanzar a semifinales.

En esta instancia se encontraron con Pachuca que ganó el primer duelo 2-0 y en la vuelta sufrieron un duro revés al caer 4-1. De esta forma, Rayadas avanzó a la gran final.

Las regiomontanas están al acecho de su quinto título para mantenerse como las segundas más ganadoras de la Liga MX Femenil, por detrás de Tigres que cuenta con siete títulos.

Fechas y horarios confirmados para la final América vs Rayadas

América vs Rayadas: Horarios y fechas de la Final de la Liga MX Femenil 2026

Ida

Jueves 14 de mayo

Horario: 21:10 horas

Lugar: estadio BBVA

Vuelta

Domingo 17 de mayo

Horario: 12:00 horas

Lugar: estadio Ciudad de los Deportes

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