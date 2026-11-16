Finaliza con éxito torneo de raquet

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Con la participación de jugadores de diferentes categorías y entidades del país, concluyó el Torneo San Luis Open de Raquetbol 2026, celebrado del 11 al 15 de noviembre en las instalaciones del Club Deportivo Potosino. La competencia tuvo como una de sus principales protagonistas a Alexandra Herrera Ávalos, actual campeona nacional, quien hizo valer su condición de favorita al conquistar el primer lugar de la categoría Open Femenil Singles.

En la final de la máxima categoría femenil, Herrera, representante de Jalisco, se quedó con el campeonato, mientras que la potosina Jessica Parrilla obtuvo el segundo lugar y Ana Cristii Rivera completó el podio. En la categoría Élite Varonil, Nicolás Galindo se llevó el primer puesto, seguido de Santiago Hernández y Juan Carlos Castillo, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

En las categorías infantiles también hubo destacados resultados para los representantes potosinos. Carin Mora ganó en 6 y menores Tribote; Braulio Díaz se llevó el primer lugar en 8 y menores Dos Botes; Daniel Ayala triunfó en 10 y menores, mientras que Christopher Aradillas conquistó la categoría de 12 y menores. En Novatos, Luis Bernal obtuvo el campeonato; Daiana Aradillas ganó en Femenil C y Natalia Villagómez hizo lo propio en Femenil B.

En las demás divisiones, Abraham Vargas, de Jalisco, se coronó en Varonil C; Ricardo López obtuvo el primer lugar en Varonil B, y en Dobles Máster 35 y Mayores Combinados, la pareja integrada por Gonzalo Gutiérrez y Jesús Ayala se quedó con el título. La competencia reunió a deportistas de distintas categorías y permitió observar el nivel del raquetbol potosino frente a representantes de otras entidades.

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La ceremonia de premiación contó con la presencia de Vicente Ruiz Rodríguez, presidente del Consejo de Administración del Club Deportivo Potosino; Ruth Angélica Martínez López, presidenta de la Asociación Potosina de Raquetbol; José de Jesús Torres Sandoval, secretario del Consejo de Administración; Adda María Azcona de la Colina, presidenta de la Comisión de Raquetbol del club, y Rubén Martínez Córdoba, entrenador de la disciplina. Con la entrega de reconocimientos a los ganadores concluyó una edición más del San Luis Open, que tuvo como figura principal a Alexandra Herrera en la categoría Open Femenil.