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El Club Deportivo Potosino fue sede, del 13 al 16 de noviembre, de la primera parada de The Tour 2027, circuito que reunió a jugadores de squash en las categorías Fuerzas y Masters. Durante cuatro días se desarrollaron encuentros que permitieron a los participantes mostrar su nivel competitivo y talento dentro de la cancha.

Los representantes del Deportivo tuvieron una destacada actuación al conseguir seis posiciones de podio en distintas categorías. Carlo Barriga obtuvo el primer lugar en Sub-17, mientras que Ángel Juárez se llevó el triunfo en Sub-15 y Zoé Otero consiguió el segundo puesto en Sub-19.

En la rama femenil, Paola Zacarías alcanzó el tercer lugar de la categoría Sub-15. Por su parte, Wally de los Santos conquistó el primer sitio en Primera Fuerza y Manolo Paredes finalizó en la segunda posición de Tercera Fuerza, completando los resultados de los anfitriones.

Para la realización de esta competencia se reconoció el trabajo de la Comisión de Squash 2026-2027, presidida por José Luis de los Santos, así como la labor de los entrenadores Arturo Salazar y Efraín Nimrod Salazar. También se agradeció el respaldo del Consejo de Administración, encabezado por el ingeniero Vicente Ruíz Rodríguez.

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Con esta primera parada de The Tour 2027, el Club Deportivo Potosino continúa impulsando la práctica del squash y la participación de sus deportistas en competencias. El evento se suma a las actividades con las que la institución celebra 86 años de historia y tradición deportiva.