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FMF confirma que no hubo alineación indebida del América ante Pumas

La Comisión Disciplinaria revisó la protesta de la UNAM y confirmó que América no violó el reglamento.

Por El Universal

Mayo 04, 2026 09:41 p.m.
A
FMF confirma que no hubo alineación indebida del América ante Pumas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La ida de los cuartos de final entre América y Pumas del Clausura 2026, tuvo grandes emociones, como ejemplo está el marcador que terminó 3-3.

FMF confirma no alineación indebida en América vs Pumas

De igual manera, hubo una gran polémica respecto a la supuesta alineación indebida de las Águilas, pero la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya respondió al entredicho.

Por medio de la Comisión Disciplinaria se dio a conocer que el cuadro azulcrema no incurrió en alineación indebida, algo que había protestado la directiva de la UNAM.

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Comisión Disciplinaria sanciona al América tras revisión

Luego de revisar la acción que habría provocado la falta al reglamento, el organismo falló a favor del cuadro de Coapa, pero sí aclaró que serán multados por su actuar.

"La Comisión de Árbitros identificó una omisión en el proceso de sustituciones de jugadores todo a vez que, durante el minuto 62 y de manera simultánea a la valoración de un posible protocolo de conmoción, se permitió el ingreso del jugador #22 al terreno de juego en sustitución del jugador #32.

Posteriormente, y a partir de la intervención del cuerpo técnico del Club América, se realizó un ajuste en la sustitución inicialmente anunciada, autorizándose finalmente el ingreso del jugador #22 en lugar del jugador #4", explica el comunicado de la Comisión Disciplinaria.

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