Fox da por finalizado el regreso de "Beverly Hills, 90210"

La cadena Fox anunció este jueves que la secuela de la serie "Beverly Hills, 90210", que regresó este año a la pantalla pequeña con su elenco original en una serie limitada, no tendrá segunda temporada, informaron medios estadounidenses.



"Estamos muy orgullosos de haber reunido en un acontecimiento veraniego muy especial a una de las series y de los repartos que forman el legado de la cadena junto a sus fans a lo largo de todo el país", dijo Fox en un comunicado.



Asimismo, la cadena dio las "profundas gracias" a todo el reparto y el equipo involucrado en esta serie por haber trabajado en este "verdaderamente ingenioso y nostálgico revival".



Con seis episodios y bajo el título "BH90210", los seguidores de la icónica serie de los años 90, que se convirtió en todo un fenómeno juvenil, pudieron reencontrarse brevemente este año con actores de la producción original como Jason Priestley, Jennie Garth, Shannen Doherty, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green y Tori Spelling.



La nueva serie tenía un curioso y cómico giro narrativo: los actores no encarnaban sus personajes en la ficción sino que se interpretaban a sí mismos tratando de sacar adelante una nueva versión de "Beverly Hills, 90210", un intento que daba lugar a conflictos y líos personales de todo tipo entre ellos.



La nueva andadura de esta serie volvía a hacer referencia al número 90210, que es el código postal de Beverly Hills, una exclusiva y muy rica ciudad situada al oeste de Los Ángeles (EE.UU.).



En el regreso de "Beverly Hills, 90210" no todo fue idílico ya que el "showrunner" (máximo responsable de una serie) de "BH90210", Patrick Sean Smith, así como varios guionistas abandonaron el proyecto a mitad por diferencias y discusiones creativas.



Además, "BH90210" incluyó también varios homenajes a Luke Perry, uno de los protagonistas de "Beverly Hills, 90210" y que falleció en marzo a los 52 años.



"Beverly Hills, 90210", que contó con casi 300 episodios y se emitió desde 1990 a 2000, dio pie a varias series derivadas entre las que destacó "Melrose Place" (1992-1999).