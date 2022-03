Francisco Cerúndolo accede a semifinales

MIAMI.- En otro capítulo de una actuación sorprendente, el argentino Francisco Cerúndolo se instaló el miércoles en las semifinales del Abierto de Miami luego que su rival Jannik Sinner tuvo que abandonar por ampollas en el pie.

Cerúndolo, quien por primera vez compite en un torneo Masters 1000, ganaba 4-1 en el primer set cuando el italiano Sinner paró al cabo de 23 minutos.

Actual número 103 del ránking, Cerúndulo tenía foja de 0-2 en certámenes de pista dura en la gira de la ATP hasta su estreno en el cuadro principal de Miami, uno de los torneos más prestigiosos fuera de los cuatro Grand Slams.

"No me lo creo" dijo Cerúndolo en la entrevista a pie de cancha. "Cuando sacaba 3-1 y 30/0, noté que él se agachaba. Fue bastante extraño. No noté nada malo, espero que esté bien, es un gran jugador".

"Esto tiene mucho significado", indicó el argentino de 23 años cuya actuación hasta ahora en Miami le permitiría rozar el Top 50 en el próximo ranking. "Es lo que siempre he soñado".

"Mi primer Masters 1000, primera semifinales y me entero que casi estoy en el Top 50", agregó en la zona mixta. "Me cambia todo".

Cerúndulo es el séptimo argentino que accede a las semifinales en Miami, y el primero desde Juan Martín del Potro en 2018. Ninguno se ha consagrado campeón, con Guillermo Cañas, Guillermo Coria y Alberto Mancini como finalistas.

En las semifinales, Cerúndolo se topará contra el ganador del dueño entre el alemán Alexander Zverev (2do cabeza de serie) y el noruego Casper Ruud.

También el martes, la española Paula Badosa tuvo que retirarse por problemas físicos cuando iba 1-4 abajo ante la estadounidense Jessica Pegula en los cuartos de final.

Badosa se marcha de Miami con su mejor resultado en el torneo. También se perfila para figurar como tercera del escalafón femenino — el más alto ranking de su carrera.