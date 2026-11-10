Futuro incierto para los Rams sin Nacua y Adams

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LOS ÁNGELES.- La ofensiva de los Rams de Los Ángeles ha dependido de apenas dos receptores abiertos más que casi cualquier buen equipo de la NFL durante las últimas dos temporadas.

Ahora, ambos receptores abiertos están fuera por tiempo indefinido debido a lesiones, y los sueños de Super Bowl de los Rams también han recibido un golpe devastador.

El All-Pro Puka Nacua estará fuera al menos un mes después de sufrir un esguince de ligamentos en la rodilla derecha y en el dedo gordo del pie en la última jugada ofensiva de la victoria de los Rams por 20-13 sobre los Commanders de Washington el domingo. Es probable que sea enviado a la lista de lesionados para unirse a Davante Adams, quien no tiene una fecha definida de regreso tras sufrir el mes pasado una lesión en el tendón de la corva sin contacto.

La lesión de Nacua ocurrió justo cuando los Rams (5-4) estaban cerrando su tercera victoria consecutiva y retomando el rumbo hacia sus objetivos de pretemporada con el regreso de Myles Garrett tras una ausencia de siete partidos.

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Perder a dos receptores capaces de generar jugadas sería devastador para cualquier equipo, pero es un problema particular para los Rams porque no tienen un receptor número 3 consolidado —o, en realidad, ningún receptor con el que Matthew Stafford tenga una conexión sólida en el campo, al menos a juzgar por los resultados.

La temporada pasada, Nacua y Adams realizaron el 78,4% de las recepciones de todos los receptores abiertos en el roster de Los Ángeles. Ningún otro receptor tuvo más de 18 recepciones.

Esta temporada, la diferencia es aún más marcada: Nacua y Adams han conseguido 100 de las 120 recepciones de los Rams (83,3%) por parte de receptores abiertos, y nadie más supera las 11 atrapadas de Konata Mumpfield.

El entrenador Sean McVay y Stafford lanzan de manera agresiva y creativa a sus alas cerradas y corredores, pero perder a los dos principales generadores de jugadas en el juego aéreo cambiará de forma fundamental la manera en que las defensas pueden atacar a Los Ángeles.