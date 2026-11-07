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Galardonan a lo mejor del deporte

Figuras fueron reconocidos con el Premio Municipal del Deporte 2026

Por Romario Ventura

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Galardonan a lo mejor del deporte
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      Se llevó a cabo la entrega del Premio Municipal del Deporte 2026, reconocimiento que distingue a los atletas más destacados de San Luis Potosí en las modalidades de deporte no profesional, profesional y adaptado, además de reconocer la labor del mejor entrenador. La ceremonia se realizó la tarde de este jueves en un escenario instalado frente a las escalinatas del Teatro de la Paz, con la presencia de deportistas, familiares, autoridades y representantes del ámbito deportivo potosino.

      El acto protocolario comenzó con el mensaje del director de Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso Molina, quien reconoció el esfuerzo y los resultados de los galardonados, destacando su contribución al crecimiento y trascendencia del deporte en sus respectivas disciplinas. Asimismo, señaló que estas distinciones, acompañadas de estímulos económicos, forman parte de las acciones para respaldar a los deportistas de la capital y sus delegaciones, así como impulsar proyectos deportivos dirigidos a la ciudadanía.

      Entre los principales reconocimientos, Francisco Javier Monreal, de futbol para ciegos, recibió el premio en la modalidad de Deporte Adaptado, mientras que Karina Andrea Mosti fue distinguida como mejor entrenadora por su trabajo en patinaje artístico. En Deporte Profesional, el galardón correspondió a Silvia Elena Guerrero García, jugadora de softbol con las Bravas de León de la Liga Mexicana de Softbol. Por su parte, Ángela Paulett Muñoz Delgadillo, capitana de la selección nacional mayor de voleibol, obtuvo el reconocimiento como deportista no profesional y, a nombre de los premiados, agradeció el respaldo recibido, dedicando especialmente el galardón a su madre, fallecida meses atrás.

      La ceremonia también abrió un espacio para reconocer la trayectoria de figuras que han contribuido al desarrollo deportivo de San Luis Potosí. Entre los homenajeados estuvieron Eladio Campos Alemán, exmarchista olímpico en México 1968; Sergio Hugo Vizcarra Moreno, exbeisbolista profesional y reclutador de organizaciones como Yankees de Nueva York y Sultanes de Monterrey; así como Enrique Aguilar Zermeño, exponente de la lucha olímpica y participante en Atlanta 1996. También recibieron esta distinción los entrenadores de futbol americano Carlos Hernández Acosta y Arturo Vásquez Hernández, además de Carmelita Zermeño, impulsora del voleibol potosino.

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      La lista de reconocimientos a la trayectoria se completó con el profesor José Camacho Serrato, exjugador profesional y entrenador, reconocido por su labor en la formación y detección de talentos, así como con el promotor deportivo Juan Lázaro Hernández Sánchez. De esta manera, el Premio Municipal del Deporte 2026 no solamente distinguió los resultados de los atletas y entrenadores que actualmente representan a San Luis Potosí, sino que también rindió homenaje a quienes, a lo largo de los años, han contribuido a construir la historia deportiva de la capital potosina.

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