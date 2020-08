Gana Alaphilippe 2a. etapa del Tour

NIZA, Francia.- El ciclista sensación de Francia vuelve a revolucionar el Tour, otra vez luciendo la emblemática casaca amarilla.

Julian Alaphilippe, el corredor que le inyectó emoción a la edición de 2019, volvió a dar un despliegue de clase y astucia, al llevarse la victoria en la segunda etapa del Tour de Francia, disputada en la ciudad mediterránea de Niza.

Alaphilippe calculó con precisión el momento justo para emprender el sprint en los últimos 150 metros, logrando mantener a raya a sus dos perseguidores, y a un pelotón que se acercó en la recta final.

La victoria de etapa, su quinta en cuatro Tours, cimentará su condición como el mimado de los aficionados franceses, cautivados por su arrojo el verano pasado, cuando estuvo al frente de la clasificación general durante 14 días.

Sin victorias desde las gestas de 2019, Alaphilippe besó su dedo y lo elevó al cielo al cruzar la meta, en homenaje a su padre que falleció en junio.

"Me hice la promesa de ganar por él", dijo Alaphilippe tras superar a Marc Hirschi y Adam Yates, quienes completaron el podio.

"No había ganado una sola carrera este año. Pero siempre me mantuvo entrenando con seriedad, pese a los momentos difíciles que he vivido. Esta victoria es para mi padre", afirmó.

Otra vez presume del maillot, gracias a las bonificaciones que recibió por ganar la etapa de 186 kilómetros y el ascenso final de un arduo día en las montañas al norte de Niza.

Si bien Alaphilippe minimizó sus posibilidades de ganar el título en París dentro de tres semanas, manifestó que su intención es ostentar la casaca la mayor cantidad de días que sea posible.

"Hay que respetar la casa amarilla", dijo. "La defenderé con honor".

El colombiano Sergio Higuita fue el latinoamericano más destacado de la etapa al figurar quinto.

Alaphilippe quedó como nuevo líder general, con una ventaja de cuatro segundos sobre Yates y de siete sobre Hirschi. Higuita se ubica cuarto, rezagado a 17 segundos.

Egan Bernal, el colombiano que busca repetir como campeón de la ronda gala, marcha octavo, también a 17 segundos.

Como en la primera etapas, las caídas estuvieron presentes. Uno de los afectados fue Daniel Martínez, el colombiano que a inicios de mes ganó la Criterium du Dauphiné, pero si tener consecuencias.

La tercera etapa el lunes cubrirá una distancia de 198 kilómetros, de nuevo con largada en Niza y meta en Sisteron.