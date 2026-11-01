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Ganan Sixers sin LeBron ni Embiid

Tyrese Maxey anota 38 y Anfernee Simons suma 19 ante los Hornets

Por AP

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Ganan Sixers sin LeBron ni Embiid
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      CHARLOTTE.- Tyrese Maxey anotó 38 puntos, Anfernee Simons sumó 19 puntos desde la banca y los 76ers de Filadelfia demostraron que podían ganar sin las estrellas LeBron James y Joel Embiid, al remontar la noche del sábado para vencer por 109-104 a los Hornets 

      de Charlotte.

      Jaylen Brown, cuya participación se consideraba una decisión de último momento, fue titular y terminó con 16 puntos para 

      los 76ers.

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      La multitud con entradas agotadas de 19.533 personas en el Spectrum Center no pudo ver jugar a James ni a Embiid, ya que los 76ers dieron descanso a ambos jugadores una noche después de vencer a los Knicks en la NBA Cup.

      Grayson Allen aportó 27 puntos desde la banca con 7 de 10 en triples para los Hornets, mientras que Brandon Miller añadió 24 puntos con cinco triples.

      Los 76ers lanzaron para un 40% desde más allá del arco para sobreponerse a una noche de 15 de 23 desde la línea de tiros libres.

      Los Hornets jugaron por segunda noche consecutiva sin el base Coby White (pantorrilla) ni con el escolta Kon Knueppel (isquiotibiales).

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