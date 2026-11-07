Garrett prevé volver ante Rams este fin de semana

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LOS ÁNGELES.- Se espera que Myles Garrett regrese al campo con los Rams de Los Ángeles el domingo en Washington, después de perderse los últimos siete partidos por una lesión de rodilla.

El entrenador Sean McVay anunció el viernes, antes del entrenamiento, la probable disponibilidad de Garrett, salvo un contratiempo de última hora. Los Rams (4-4) adquirieron al dos veces Jugador Defensivo del Año de la NFL de AP en un canje durante el verano, pero solo ha jugado un partido con su nuevo equipo.

Garrett no juega desde el partido inaugural de la temporada de los Rams, cuando no registró tacleadas en su abultada derrota ante los 49ers en Australia. Después, Garrett reveló que no estaba en plena forma debido a una lesión de rodilla que lo limitó durante todo el campamento de entrenamiento.

Garrett se sometió a una cirugía cuando los Rams regresaron de Melbourne, y estuvo fuera hasta que volvió a entrenar esta semana. McVay reconoció que los Rams evaluarán si Garrett debió haberse operado antes en el año, pero el equipo no está mirando hacia atrás.

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Garrett por fin podrá jugar junto a Aaron Donald contra los Commanders. El tres veces Jugador Defensivo del Año fue tentado a salir de su retiro de 2 años y medio por la adquisición de Garrett por parte de los Rams, pero Donald no hizo el viaje a Australia mientras se ponía a punto físicamente.

La presión al pasador de los Rams no ha sido buena en ausencia de Garrett. Aunque Los Ángeles está presionando a los mariscales de campo a un ritmo razonable, el equipo está empatado en el puesto 26 de la liga con apenas 12 capturas, lo que ha generado frustración.