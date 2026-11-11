George guía el triunfo de los Celtics
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FILADELFIA.- Jayson Tatum anotó 21 puntos para superar a su excompañero Jaylen Brown, mientras que Paul George encestó seis triples y sumó 36 unidades en su regreso a Filadelfia, guiando el martes a los Celtics a una victoria de 123-101 sobre los 76ers.
En su primer partido contra Boston desde su traspaso en verano, Brown se metió rápido en problemas de faltas y aportó apenas 13 puntos. El esperado duelo cara a cara con Tatum estuvo marcado por su gélida relación, de la cual ninguno quiso hablar. Antes del salto inicial, Tatum intentó saludar a Brown con un toque en el hombro y un golpe en el pecho que fue ignorado, lo que contrastó con el gran abrazo y apretón de manos que le dio a LeBron James. Brown cometió dos faltas en el primer cuarto y acumuló la cuarta al inicio de la segunda mitad.
Por su parte, George —canjeado por Brown tras dos temporadas con los Sixers— celebró su vuelta a casa. Tras anotar su cuarto triple para poner la pizarra 100-82, realizó un gesto obsceno similar al movimiento de un jugador de bolos cerca de la banca visitante, encaminando a Boston a su noveno triunfo en 10 encuentros.
Filadelfia sufrió un susto al final de la primera mitad, cuando Joel Embiid cayó aparatosamente tras fallar una bandeja y se encogió en la cancha mientras VJ Edgecombe volcaba el balón sobre él. Aunque regresó con cautela al vestidor con Boston arriba 62-51, el pívot pudo continuar. Embiid, cuya salud ha sido un problema constante que le impide jugar noches consecutivas, atraviesa una mala racha de tiro: venía de anotar solo dos puntos ante Cleveland el viernes pasado y acumulaba 27 fallos en 30 intentos de triple (20 consecutivos). Tras fallar dos triples en la primera mitad, rompió su sequía al abrir el tercer cuarto. Tyrese Maxey lideró a los 76ers con 24 puntos.
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