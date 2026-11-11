logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

George guía el triunfo de los Celtics

Por AP

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
A
George guía el triunfo de los Celtics
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      FILADELFIA.- Jayson Tatum anotó 21 puntos para superar a su excompañero Jaylen Brown, mientras que Paul George encestó seis triples y sumó 36 unidades en su regreso a Filadelfia, guiando el martes a los Celtics a una victoria de 123-101 sobre los 76ers.

      En su primer partido contra Boston desde su traspaso en verano, Brown se metió rápido en problemas de faltas y aportó apenas 13 puntos. El esperado duelo cara a cara con Tatum estuvo marcado por su gélida relación, de la cual ninguno quiso hablar. Antes del salto inicial, Tatum intentó saludar a Brown con un toque en el hombro y un golpe en el pecho que fue ignorado, lo que contrastó con el gran abrazo y apretón de manos que le dio a LeBron James. Brown cometió dos faltas en el primer cuarto y acumuló la cuarta al inicio de la segunda mitad.

      Por su parte, George —canjeado por Brown tras dos temporadas con los Sixers— celebró su vuelta a casa. Tras anotar su cuarto triple para poner la pizarra 100-82, realizó un gesto obsceno similar al movimiento de un jugador de bolos cerca de la banca visitante, encaminando a Boston a su noveno triunfo en 10 encuentros.

      Filadelfia sufrió un susto al final de la primera mitad, cuando Joel Embiid cayó aparatosamente tras fallar una bandeja y se encogió en la cancha mientras VJ Edgecombe volcaba el balón sobre él. Aunque regresó con cautela al vestidor con Boston arriba 62-51, el pívot pudo continuar. Embiid, cuya salud ha sido un problema constante que le impide jugar noches consecutivas, atraviesa una mala racha de tiro: venía de anotar solo dos puntos ante Cleveland el viernes pasado y acumulaba 27 fallos en 30 intentos de triple (20 consecutivos). Tras fallar dos triples en la primera mitad, rompió su sequía al abrir el tercer cuarto. Tyrese Maxey lideró a los 76ers con 24 puntos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Cae exportero de Liga MX por tráfico de relojes falsificados
        Cae exportero de Liga MX por tráfico de relojes falsificados

        Cae exportero de Liga MX por tráfico de relojes falsificados

        SLP

        El Universal

        La investigación coordinada entre Alaska y Texas reveló que hacía envíos de EU a México

        Julio César Chávez y Mauricio Sulaimán protagonizan emotivo momento
        Julio César Chávez y Mauricio Sulaimán protagonizan emotivo momento

        Julio César Chávez y Mauricio Sulaimán protagonizan emotivo momento

        SLP

        El Universal

        Durante la 64 Convención Anual del CMB, Sulaimán destacó la trayectoria y apoyo de Chávez.

        Cousins regresa a Vikings en traspaso de última hora
        Cousins regresa a Vikings en traspaso de última hora

        Cousins regresa a Vikings en traspaso de última hora

        SLP

        EFE

        Fernando Mendoza podría debutar como titular de Raiders este domingo

        F1 México 2026: ¿Cómo recuperar el dinero de tu Digicash?
        F1 México 2026: ¿Cómo recuperar el dinero de tu Digicash?

        F1 México 2026: ¿Cómo recuperar el dinero de tu Digicash?

        SLP

        El Universal

        Usuarios que recargaron en tótems del Autódromo deben verificar depósito automático en su cuenta bancaria.