George Russell y Kimi Antonelli protagonizan altercado en Canadá

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MONTREAL (AP) — George Russell tuvo un altercado con su compañero de Mercedes Kimi Antonelli en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá el sábado, enviando al joven astro al césped en un entretenido duelo que le redituó la victoria desde la pole.

Altercado entre Russell y Antonelli en la carrera sprint

Russell —quien consiguió la pole para buscar la defensa del título del Gran Premio el domingo en el Circuito Gilles Villeneuve— resistió un par de ataques de Antonelli en la sexta de 23 vueltas cuando los pilotos hicieron contacto en la primera curva, lo que obligó al italiano de 19 años a irse a la hierba.

"Eso fue muy sucio", señaló Antonelli, furioso, en una de varias quejas mientras las emociones se desbordaban por la radio del equipo.

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Antonelli —ganador de las últimas tres carreras de Gran Premio— acusó a Russell de sacarlo de la pista. Exigió una sanción.

"Concéntrate en conducir, por favor, no en quejarte por la radio", añadió el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff a Antonelli.

"Necesito volver a revisarlo. En el momento las emociones estaban a flor de piel y, obviamente, yo estaba muy molesto", manifestó Antonelli en una conferencia de prensa posterior, instantes después de un frío apretón de manos con Russell en la línea de meta.

"Solo necesitamos un poco de claridad y, una vez que esté claro, entonces todo va a estar bien. Lo principal para el equipo es que no haya contacto, que no nos presionemos entre nosotros, algo que hoy al final estuvo muy cerca de ocurrir".

Declaraciones de Russell y consecuencias en la carrera

Desde el punto de vista de Russell, no había hecho nada malo, y atribuyó las discrepancias simplemente a una lucha dura en pista.

"No me investigaron, así que supongo que los directores de carrera y los comisarios pensaron lo mismo", señaló el piloto inglés de 28 años, sentado junto a Antonelli. "De niños en el karting, sabemos que rebasar por fuera conlleva cierto elemento de riesgo. Son adelantamientos increíbles cuando salen bien, pero las probabilidades son bastante bajas.

"Solo había una dirección hacia la que yo iba y yo iba a cerrar el paso porque tengo derecho a hacerlo. Mis respetos para él por intentarlo. Las emociones siempre son intensas para todos nosotros en la cabina, pero estoy seguro de que los dos lo hablaremos después".

Antonelli volvió a salirse de la pista en un segundo intento unas cuantas curvas más tarde, y en el proceso perdió su posición ante Lando Norris, de McLaren.

Norris, el vigente campeón mundial de la F1, presionó a Russell el resto de la carrera y se mantuvo segundo mientras Antonelli se salió de la pista por tercera vez al intentar un rebase en la última vuelta.

Antonelli terminó tercero, mientras Russell recortó su ventaja en el campeonato a 18 puntos. Russell también ganó una carrera sprint en China esta temporada.

"Está claro que entre compañeros competimos duro y limpio y sin contacto, y ése es siempre el objetivo", afirmó Russell. "No estaba compitiendo contra Kimi con más dureza de la que habría competido contra Lando en la misma posición. Los dos estamos aquí luchando por ganar y, como siempre en el pasado, incluso el año pasado cuando tuvimos problemas, yo siempre le di a Kimi un poco más de espacio en comparación con cualquiera. Ni siquiera se investigó, así que creo que eso lo dice todo".

La F1 introdujo las carreras sprint en 2021. Estas carreras acortadas cubren aproximadamente 60 millas (100 kilómetros), cerca de un tercio de la distancia de un Gran Premio, por un máximo de ocho puntos. Una victoria en un Gran Premio vale 25 puntos.

Oscar Piastri, de McLaren, fue cuarto, seguido por Charles Leclerc, de Ferrari, y Lewis Hamilton.

En la clasificación para la carrera del Gran Premio, Russell se lanzó a la pole position por tercer año consecutivo en Canadá. Antonelli se llevó el segundo puesto en la parrilla.

Russell tuvo una vuelta de 1 minuto, 12.578 segundos en su última vuelta para superar a Antonelli por 0.068 segundos —la misma diferencia exacta entre los dos pilotos en la clasificación sprint. Norris fue tercero.